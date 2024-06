Tenisté ze Spojených států, Indie, Číny, ale i z evropských velmocí Španělska, Itálie a Německa se zúčastní 54. ročníku Ex Pilsen Babolat Cupu. V pavouku jsou i plzeňské naděje, domácí Eliška Forejtková obhajuje loňské semifinále.

Plzeňská tenistka Eliška Forejtková při loňském ročníku Ex Pilsen Babolat Cupu. | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

„Zájem o náš turnaj byl tradičně veliký,“ pochvaloval si Jiří Kovářík, ředitel 54. ročníku Ex Pilsem Babolat Cupu. „Jsou tady i hráči z první světové stovky juniorského žebříčku, i když jich není tolik jako loni. Ale zase bude pole vyrovnanější, poslední do hráčka v hlavní soutěži je kolem 170. místa, kluk dokonce ještě výš. To v minulosti nebývalo, kolikrát stačilo na hlavní soutěž i 300. místo,“ doplnil, že letos se favorité těžko hledají.

Litoval, že na turnaji nemůže hrát naděje z pořádající TK Slavie Plzeň patnáctiletá Tereza Krejčová, která se pohybuje kolem 40. místa na juniorském žebříčku. „Jede na přípravný turnaj před Wimbledonem do anglického Roehamptonu. To by bylo naše nejžhavější želízko v ohni,“ vysvětloval Kovářík.

I tak má domácí klub v pavouku dívčí soutěže velkou naději 17letou Elišku Forejtkovou, desátou hráčku českého žebříčku dorostenek. „Uvidíme, jestli naváže na loňské semifinále,“ připomněl manažer TK Slavie Plzeň. V kvalifikaci uspěla také další hráčka z jeho klubu Sofie Marešová. Hlavní soutěž si zahrají na volnou kartu i Sofie Hettlerová ze Škody Plzeň a Nicole Lukešová s Janem Psotou (oba TK Slavia Plzeň).

„Největší penzum zápasů nás čeká ve středu, začíná se už v 9 hodin. Potom bude sice utkání ubývat, ale zase se bude zvyšovat kvalita,“ láká Kovářík do areálu v Borském parku tenisové příznivce. Turnaj vyvrcholí o víkendu, finálové zápasy jsou na programu v neděli od 10 hodin.

Výsledky – finále kvalifikace, junioři: Shylov (Ukr.) - Soukup (ČR) 6:4, 7:5, Crivellaro (It.) - Chodura (ČR) 6:4, 6:3, Pieroni (It.) - Czajka (Švéd.) 6:0, 6:0, Olar (USA) – Bakonyi (Maď.) 6:3, 7:6 (5).

Juniorky: Pohleová (Něm.) - Pancová (ČR) 7:6 (6), 6:3, Svahnová (Švéd.) - Kaslová (ČR) 6:3, 6:0, Marešová (ČR) – Marinkovičová (Švéd.) 7:6 (3), 7:6 (5), Soderqvistová (Švéd.) - Tangová (Čína) 6:3, 6:1.