Z téměř 80 sportovních akcí, které jsou naplánovány do konce března v Plzni, se sice většina uskuteční, nicméně buď se odehrají zcela bez účasti diváků či s omezením jejich počtu.

„Všechna opatření děláme s jediným cílem, a to minimalizovat riziko šíření nákazy koronaviru mezi občany města Plzně. Spolu sprovozovateli našich městských sportovišť neustále sledujeme aktuální požadavky a doporučení. Vpřípadě změn ohledně mimořádných opatření budeme okamžitě reagovat a přizpůsobíme provoz sportovních areálů,“ uvedl první náměstek primátora Roman Zarzycký.

„V Plzni se objevují první případy nákazy koronavirem a my opravdu nechceme nic zanedbat. Nad rámec vládního mimořádného opatření jsme například rozhodli o úplném uzavření mateřských škol na našem území ode dneška, tedy čtvrtka 12. března, opatření na městských sportovištích na toto logicky navazuje, i tam totiž dochází k velké kumulaci lidí. Stejně tak jsme doporučili úpravu provozu v zoo a dalších zařízeních,“ uvedl primátor Martin Baxa.



Městská sportoviště:

Plavecký bazén Slovany je od 11. března 2020 uzavřen veřejnosti. Některé klubové tréninky a tréninky ostatních organizací probíhají vomezené míře bez rodičů vhledišti tak, aby v daný moment nebyl překročen počet 100 osob. „Byly zrušeny turnaje ve vodním pólu, které se měly konat 14. a 22. března 2020, i závody Plzeňský vytrvalec v termínuod 20. do 21. března 2020. Restaurace vzhledem k nízké kapacitě zůstává v provozu a dle plánu probíhají také výuky plavání, kde je maximální kapacita kurzu 25 dětí,“přiblížila Karolina Fric, vedoucí oddělení sportovišť Odboru správy infrastruktury Magistrátu města Plzně, který vypracoval přehled změn na sportovištích.

Atletický stadion města Plzně na Skvrňanech zrušil do 15. března 2020 všechny tréninky přípravek a žactva. Od 11. března je zakázán vstup veřejnosti a cizích závodníkůdo celého areálu sportoviště. Atletický klub Škoda Plzeň upravil rozpis sportovců a tréninků osob ve věku 15+ tak, aby v daný moment byl na atletickém stadionu maximální počet lidí nepřekračující povolený počet 100 osob. Plánované závody přípravek v běžeckém tunelu, které se měly konat 15. března 2020, byly zrušeny. Zrušeno bylo také plánované klubové soustředění v Itálii. Kavárna je v provozu bez omezení prozatím do 13. března 2020. Městská sportovní hala na Slovanech zakázala přítomnost diváků na všech sportovních akcích do odvolání.

Zimní stadion města Plzně zrušil do odvolání volné bruslení pro veřejnost. Hokejová utkání vrámci Generali Česká pojišťovna play off TELH jsou přerušena do 29. března. Zápasy juniorů a dorostenců se uskuteční zcela bez diváků. „Týká se to duelu dorostenců ve čtvrtek 12. března v rámci základní části mezi Plzní a Havířovem a duelu juniorů v sobotu 14. března v rámci play off mezi Plzní a Pardubicemi.Tréninky žáků hokejové brusličkya základny jsou zrušeny. Na II. ledové ploše byly rovněž zrušeny veškeré aktivity jednotlivých školských zařízení,“ přiblížila Karolina Fric.

Městský sportovní areál ve Štruncových sadech v Luční ulici a ve Skvrňanech odehraje fotbalová utkání FORTUNA:LIGY a FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY v následujících dvou soutěžních kolech bez diváků. Utkání mládežnických týmů Viktoria Plzeň včetně B mužstva, která budou pořádána do konce března 2020, se uskuteční bez diváků (rodičů). Pořadatel zabezpečí, že se utkání nezúčastní více než 100 osob. Hokejbalová hala města Plzně ponechala tréninky bez omezení, kontrolován je ale počet osob přítomných na sportovišti. Plánovaná utkání se uskuteční bez rodičů.

Tenisový areál v Luční ulici zrušil všechny turnaje do 31. března. Turnaje zrušil také Tenisový areál Bory. Hlídány jsou limity přítomných osob vareálu. Plavecký bazén Lochotín pro veřejnost uzavřen není. Na pokladně je umístěna informace o snížení kapacity skříněk tak, aby byl zajištěn maximální počet 100 osob pohybujících se v areálu sportoviště, a návštěvníci jsou upozorněni, aby dbali pokynů pokladních. Výuky plavání probíhají dle plánu, kapacita výukykurzu je maximálně14 dětí.

1. fotbalový areál SK Smíchov ul. Šeříkova hraje utkání na trávě a bude začínat v týdnu od 16. března. Návštěvnost je zhruba 20 až 30 osob, limity přítomných osob v areálu jsou hlídány.

Plánované sportovní akce do konce března 2020: „Co se týká plánovaných sportovních akcí do konce března, bylo jich v plánu na území Plzně téměř osm desítek. Snažili jsme se obvolat všechny pořadatele, abychom zjistili, zda se budou konat a případně v jakém režimu. Většina akcí zůstane, bude však většinou bez diváků, o konání některých akcí se ještě jedná, menší část pak byla zrušena,“ uvedl Přemysl Švarc, vedoucí Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání Magistrátu města Plzně.