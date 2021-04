Po reprezentační přestávce jsou kluby nejvyšší futsalové soutěže už myšlenkami v bojích o titul. Začíná totiž play-off hrané na tři vítězné zápasy. Vítěz základní části Interobal Plzeň se střetne s Mělníkem, s nímž má tuto sezonu příznivou bilanci.

Marek Kopecký (vlevo). | Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

„Mělník vnímám jako bojovný tým a zejména doma velmi nepříjemný. V jejich domácí hale se nehraje lehko. My však nebudeme koukat ani tak na Mělník, ale hlavně na naše výkony. Budeme se připravovat sami na sebe a pokud k tomu přistoupíme tak, jak máme, a kluci se dobře nastaví v hlavách, naší kvalitou tu sérii co nejdříve ukončíme a postoupíme do semifinále,“ řekl klubovému webu trenér Plzně Marek Kopecký.