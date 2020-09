„Na turnaji se sešla česká špička, takže bylo těžké získat další titul. Několik šachistů hrálo velmi dobře. Já jsem měl větší štěstí než jiní, ale možná jsem hrál o trochu lépe než ostatní. Cítím se jako první mezi rovnými, titul mohli získat i Viktor Láznička nebo Jiří Štoček,“ řekl David Navara.

V devíti kolech jste ztratil body pouze za tři remízy. Ve které partii vás dokázal soupeř zahnat do úzkých?

V osmém kole v partii se Štočkem jsem měl velké problémy, protože jsem mohl bojovat jen o remízu, a navíc jsem měl horší čas. Dostal jsem se do časové tísně, ale podařilo se mi partii udržet, a tím jsem se přiblížil k prvnímu místu.

Titul jste stvrdil v posledním kole s Karlem Malinovským, ale stalo se něco zvláštního…

Soupeř na partii nedorazil. Nechci to ale rozebírat, i když jsem slyšel informace, proč nedorazil. Je to škoda, protože by bylo lepší, pokud by se ta partie odehrála. Nebyl to ideální závěr. Před posledním kolem jsem vedl o půl bodu a měl jsem reálné šance vyhrát. Na druhou stranu se to nemuselo podařit, protože partie mohla skončit remízou nebo jsem ji mohl prohrát. Takže jsem měl i větší štěstí než ostatní, a proto říkám, že turnaj mohli vyhrát i jiní šachisté.

Už se vám stalo, že soupeř nenastoupil k partii?

Někdy ano, ale nevím, jestli v posledním kole. Určitě to však nebylo na tak významném turnaji.

Byl zisk desátého titulu nejtěžší?

Byly i těžší tituly, ale tento patřil k těm těžším, protože mnoho šachistů hrálo dobře.

Existovala na mistrovství ČR partie, v níž jste se musel pochválit?

Těžko říct, protože jsem byl se svojí hrou celkově spokojený, což nebývá vždy. Vydařených partií bylo dost, ale často to bylo po výrazné chybě soupeře.