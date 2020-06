Měl jsem velkou motivaci vrátit se zpátky, říká o reprezentaci Štochl

Z pár dní to budou přesně dva roky, kdy brankář Petr Štochl naposledy chytal za českou házenkářskou reprezentaci. Teď se čtyřiačtyřicetiletý borec do národního týmu vrátil. Ne do branky, ale jako trenér brankářů.

Trenér reprezentačních brankářů Petr Štochl. | Foto: Foto: archiv