Po dlouhé době znovu sehráli zápas hokejbalisté Plzně. Svěřenci trenéra Josefa Kadaněho nemohli kvůli epidemii koronaviru dohrát letošní extraligovou sezonu, která byla předčasně ukončena.

Po uvolnění vládních opatření však začali Mečouni znovu trénovat a zároveň kývli na účast v turnaji Autosklo H.A.K. Cup 2020, kde se postupně střetnou se třemi soupeři.

První duel mají Západočeši již za sebou. V sobotu zavítali na pražské Kovo, kde podlehli domácímu celku 0:1.

Diváci sledovali na Palmovce relativně vyrovnaný duel, domácí hráli však o něco agresivněji. Plzeň měla mírnou územní převahu, ale příliš z ní nevytěžila. Největší šanci první třetiny měl David Ulč, který bekhendovým blafákem nevyzrál na gólmana Štourala.

Po pauze se začala postupně plnit trestná lavice na obou stranách. Z jedné početní výhody udeřili právě Pražané.

Václav Vršecký se opřel na modré čáře po vyhraném vhazování do balonku, který zaplul přesně k tyči.

Návara, který neměl ideální výhled přes klubko hráčů, mohl jen rezignovaně odpálit balonek ze své klece.

Mečouni ve druhé části nepůsobili nejlepším dojmem, přesto si vypracovali velké gólové šance. Do samostatného úniku se dostal Kunzmann, dvakrát se na Štourala z levého křídla řítil rychlonohý Roušal, brankář Kova ale držel čisté konto. Při jedné z Roušalových příležitostí navíc mohl poděkovat správně postaveným tyčím.

Ani ve třetí třetině hosté neprolomili hradby gólmana Štourala a odvezli si těsnou porážku.

„Po téměř tříměsíční pauze jsme si opět zahráli zápas. Na to, že jsme měli zatím jen čtyři tréninky, to zejména v první třetině nebylo vůbec zlé. Gólové šance, které jsme měli, zůstaly ale bez využití. S postupem času a neproměňováním dalších příležitostí náš výkon klesal. Výsledkem byl obdržený gól v oslabení. Soupeř hrál výrazně lépe než loni na podzim. Kovo předvedlo sympatický výkon. Celkově to byl myslím velmi slušný zápas,“ hodnotil zápas trenér Plzně Josef Kadaně.

Kovo Praha - HBC Plzeň 1:0

Třetiny: 0:0, 1:0, 0:0. Branka: 24. Vršecký. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:0. Diváci: 30. Sestava Plzně: Návara (24. Kráčina) – Hanuš (C), Pokorný, Slanec, T. Ulč, Pavlečka, Šilhán – D. Ulč, Kunzmann, Vobruba, Hýbl, L. Zíka, Roušal, Majer, Lokajíček, Hurt, Štípek, Poláček.