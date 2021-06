Plzeňský trenér měl nověk dispozici útočníka Martina Kunzmanna, který se vrátil po konci sezony ve Švýcarsku. Už v minulém zápase hrál i Jakub Kolařík, jenž také působil v zemi helvétského kříže.

Po opatrnějším úvodu, kdy se Plzeňané nedostali k ohrožení soupeřovy branky, se ujala hned první šance.

Hurt našel před brankou Víta Lokajíčka, který z blízkosti překonal Biegla.

Hradci se však povedlo odpovědět do konce první části. Po konci přesilové hry si Josef Šimůnek seběhl od pravého mantinelu na střed a prostřelil Kráčinu.

Vedení si vzala Plzeň zpět ve druhé třetině. Richard Hurt vyhrál vhazování přesně na Michala Slance, jehož dělovka od modré čáry se zastavila až v síti.

Hradci se podařilo srovnat na začátku třetí části. Novák zpoza branky našel připraveného Březinu, který zametl míček za Kráčinu.

Plzeňané ale našli odpověď po dvou minutách hry. Šilhánova střela se zastavila v houštině těl, z níž se míček dostal na hokejku Jiřího Benedikta, jenž střelou zápěstím vymetl horní růžek branky. Východočeši byli na konci zápasu blízko vyrovnání. Z levé strany se řítil Krejčík sám na Kráčinu, jehož ale nepřekonal. Tři body tak zůstaly v Plzni.

„Čekal nás dosud nejsilnější soupeř ze všech tří utkání. A zejména prvních devět minut to bylo znát. My jsme do té doby snad ani jednou nevystřelili na branku Hradce… Pak stačilo jedno nahození a další střelecký pokus už byl gólový. Postupně jsme se zlepšovali a místy měla naše hra už slušné parametry. Závěrečná třetina, zejména po třetí brance, byla z naší strany velmi dobrá,“ hodnotil zápas Josef Kadaně, jenž může být s výkony týmu spokojený.

„Po podzimních trablech se zvedáme herně, tím pádem i tabulkou. Naše maximum je ještě o dost výše. Budeme pracovat na tom, abychom se k němu přibližovali každým dalším zápasem. Opět nás hokejbal baví a chceme se jím bavit i v dalších zápasech,“ dodal lodivod Mečounů.

Plzeň – Hradec Králové 3:2

Třetiny: 1:1, 1:0, 1:1. Branky a nahrávky: 11. Lokajíček (Hurt), 25. Slanec (Hurt), 35. Benedikt (Šilhán) – 15. Šimůnek (Král), 33. Březina (Novák).

Sestava Plzně: Kráčina – Hanuš, Pavlečka, Pokorný, Šilhán, Štípek, Slanec, T. Ulč, Zeman – Benedikt, Gřonka, Hurt, Hýbl, Jabůrek, Kejř, Kolařík, Kunzmann, Lokajíček, Malý, Sus, Vobruba.