To se nakonec nestane. Mečouni porazili dobřanské Šneky ve vyrovnaném zápase 5:4 v prodloužení a po porážce Hradce Králové narazí v boji o udržení právě na Východočechy.Dobřany naopak čeká papírově nejlehčí soupeř v podobě pražského Kova, které skončilo v tabulce poslední.

„Chtěli jsme Dobřanům oplatit podzimní porážku, což se povedlo. Pěkné utkání, v němž jsme byli asi o kousek lepší. Jinak to byl vyrovnaný zápas. Derby je vždy o něco vyhecovanější, protože hodně hráčů prošlo oběma kluby,“ řekl k duelu trenér Plzně Stanislav Kastner, jenž přemýšlel již o následujícím soupeři.

„Nebylo si z čeho vybírat. Všechny týmy se snaží posílit před play-out, nikdo nechce spadnout. Počítali jsme delší dobu, že na nás vyjde asi Hradec. Věřím, že uspějeme u nich hned v prvním kole,“ dodal odhodlaně kouč Mečounů.Dobřany braly poslední zápas základní části jako přípravu na boje o udržení.

„Šetřili jsme některé hráče, abychom byli dobře připravení na play-out. Byl čas i na určité zkoušení, protože Plzeň přijela s posíleným kádrem, což byla pro nás dobrá průprava před následujícími zápasy,“ vysvětloval lodivod Šneků Václav Šlehofer starší, který zůstává opatrný před souboji s Pražany.

„Kovo je pouze papírově slabší. Dá se očekávat, že ještě někoho dopíší na soupisku do konce uzávěrky. My do toho musíme jít s čistou hlavou a vyvarovat se hloupých chyb, které nás stály některé zápasy,“ je si vědom Šlehofer.

Dobřany odstartují sérii na tři vítězné zápasy v sobotu a v neděli v domácí hale. Plzeň zamíří naopak do Hradce Králové.

Dobřany – Plzeň 4:5 pp

Třetiny: 1:1, 1:1, 0:2. Branky a nahrávky Dobřan: 22. Braun (Šlehofer), 25. Bárta (Braun), 31. J. Kovářík (Braun, Malecha), 41. J. Kovářík (Rubner) – 15. Průcha (Holý, Hanuš), 30. Kejř (Vobruba), 39. Jiří Benedikt (Gřonka), 44. Hanuš (Gřonka), 50. Průcha (Valenta). Vyloučení: 7:4. Využití: 1:3.

Dobřany: Jásek – A. Duchek, Görges, Malecha, Šilhán, V. Šlehofer ml., Stránský – Bárta, Braun, T. Duchek, Hrubý, J.Kovářík, D. Kovářík, Matoušek, Michálek, Neumaier, Ráb, Rubner, Štěpánek, Ulm, Voves.

Plzeň: Kráčina – O. Benedikt, Hanuš, Holý, Poláček, Polívka, Ulč, Valenta – J. Benedikt, Galla, Gřonka, Hurt, Kejř, Majer, Malý, Miksan, Pavlečka, Průcha, Vobruba.

