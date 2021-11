Gólové statistiky však první zaplnili v zápise hosté. z východu Čech. Na začátku druhé periody propálil Hrabica od modré v přesilové hře vše, co mu stálo v cestě.Posléze však Hradečtí v rychlém sledu dvakrát zamířili na trestnou lavici a Plzeň druhou dvojnásobnou početní výhodu nepohrdla. Obránce Lukáš Hanuš našteloval svůj kanón a jeho projektil se zastavil až v síti.Klíčové údery v zápase si domácí nachystali až do závěrečné pětiminutovky.

Během krátké chvíle rozvlnili síť Malý se Švarcem a domácí směřovali k vítězství.Hradecký Bacovský vykřesal ještě naději pro hosty gólem v oslabení, ale závěrečnou power play si domácí hokejbalisté již pohlídali.

„Všichni jsme rádi, že jsme zvítězili. Makali jsme od první do poslední minuty a myslím si, že jsme chtěli více utkání zlomit na naši stranu. S Hradcem je to v posledních zápasech vždy boj, což byl i teď. Jsme rádi, že jsme to uválčili. Jediné, co nám příliš nevyšly, byly přesilovky. Ze sedmi vyloučení Hradce jsme využili pouze jedinou,“ vysvětloval trenér Plzně Stanislava Kastnera, jehož tým však přišel o tři zraněné hráče.

„Marek Švarc má bohužel něco s kolenem a do posledního podzimního zápasu už nenastoupí. Poláček utrpěl nejspíše otřes mozku, ale nevypadá to tak vážně a snad bude v pořádku do příštího týdne. A u Ríši Hurta doufáme, že také bude moci naskočit na Kladně,“ přál si plzeňský kouč.

Plzeň – Hradec Králové 3:2

Třetiny: 0:0, 1:1, 2:1. Branky a nahrávky Plzně: 23. Hanuš (Poláček, Gřonka), 41. Malý (Gřonka), 42. Švarc (Pokorný, Kejř).

Sestava Plzně: Kráčina – Chramosta, Hanuš, Pavlík, Pokorný, Poláček, Ulč – Benedikt, Galla, Gřonka, Hurt, Kejř, Kristl, Majer, Malý, Miksan, Pavlečka, Švarc, Vinter.

Extraliga hokejbaluZdroj: Deník/Dominik Rejthar