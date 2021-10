Úspěšný víkend mají za sebou i Dobřany. Klubu z jihu Plzeňska se povedlo dobře odstartovat letošní ročník. Na dobré výkony navázali Šneci i proti pražskému Kovu, které porazili 3:1.„Opět jsme museli otáčet nepříznivý stav 0:1 po úvodní třetině. Určité věci nám zafungovaly. Je důležité, že se nám podařilo urvat tento zápas na naši stranu. Soupeř z Prahy předvedl v Dobřanech bojovný a odhodlaný výkon, přičemž kousal až do samého závěru. O to více si výhry ceníme,“ řekl trenér Dobřan Václav Šlehofer starší.

„Za třetí část musím kluky pochválit. Zlepšili se ve všech ohledech a povedlo se jim dvakrát vyrovnat skóre. Na týmu bylo vidět, že nechce doma prohrát, a dal do toho všechno. V prodloužení jsme ještě mohli rozhodnout, ale velkou šanci jsme nedali. Následné nájezdy se nám nevyvedly už podruhé v sezoně a musíme na nich zapracovat,“ dodal Stanislav Kastner.

