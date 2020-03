Před vlastními fanoušky přivítali sedmou Karvinou, kterou nečekaně roznesli poměrem 10:2.

Plzeň začala aktivně, za což byla brzy odměněna. Na brzké branky Švarce a Tomáše Ulče sice ještě navázal rychlým snížením Rosůlek, ale poté vládli již jen Západočeši, kteří si hlavní chod schovali na třetí třetinu.

Mečouni za stavu 4:1 rozjeli po druhé přestávce gólostroj, který se zastavil nakonec až na čísle deset. Roušal sev poslední minutě zápasu dostal do samostatného úniku a překonal gólmana Karviné.

„Dobře jsme vstoupili do jara a přesvědčivě jsme vyhráli. Je to příjemné, ale rozhodně nesmíme usnout na vavřínech a musíme pokračovat dál. Jsem rád, že jsme do týmu zapracovali dva juniory, Štípka a Zíku,“ těšilo trenéra Plzně Josefa Kadaněho.

HBC Plzeň – Karviná 10:2

Třetiny: 3:1, 1:0, 6:1. Branky Plzně: 2. a 14. Švarc, 5. T. Ulč, 16. a 45. Roušal, 31. Hanuš, 32. a 38. D. Ulč, 32. Slanec, 43. Vodrážka.

Sestava Plzně: Návara – Vágner, Hanuš, Slanec, Ulč T., Vodrážka, Pokorný, Průcha, Šmucer – Kunzmann, Ulč D., Vobruba, Roušal, Švarc, Zíka, Majer, Benedikt O., Hurt, Štípek, Lokajíček, Pavlečka.

Hořký start naopak prožili hokejbalisté Dobřan, kteří se ocitli v prvním duelu v opačném gardu než Mečouni.

Šneci zavítali do Hradce Králové, který se dostal do vedení dvěma slepenými brankami, jež vyhnaly ze svatyně gólmana Hrubého.

Ani jeho náhradník Fukárek dlouho s čistým štítem nevydržel, inkasoval hned záhy.

Východočeši udržovali pohodlný náskok, který výrazněji nabobtnal ve třetí části, kdy Dobřany inkasovaly další čtyři branky, nakonec prohrály 4:10.

Svěřenci trenéra Václava Šlehofera staršího nezískali body ani v neděli, kdy se střetli s Karvinou.

Ve vyrovnaném zápase Dobřany od začátku stahovaly náskok soupeře.

Slezané vedli po brance v přesilovce ke konci druhé části 3:2 a svůj náskok udrželi až do konce. V závěru navíc ještě hostující Rosůlek pečetil brankou vítězství Karviné.

„Bohužel nám to výsledkově nevyšlo. Dvakrát jsme prohráli. S Karvinou jsme odehráli dobré utkání, ale rozhodla vyzrálost soupeře oproti naší nezkušenosti,“ řekl trenér Dobřan Václav Šlehofer starší.

Hradec Králové – Snack Dobřany 10:4

Třetiny: 4:2, 2:2, 4:0. Branky Dobřan: 13. a 15. Remiáš, 25. a 25. J. Kovářík.

Dobřany – Karviná 2:4

Třetiny: 0:1, 2:2, 0:1. Branky Dobřan: 17. Truchlý, 29. Remiáš.

Sestava Dobřan: Hrubý (Fukárek – chytal od 7. minuty prvního zápasu) – Truchlý, Málek, V. Šlehofer, Voves, O. Šlehofer, Bárta, J. Kovářík, D. Kovářík, Sloup, Remíáš, Ulm, Neumaier, Jánský, Šiman.