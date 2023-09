Až ve čtvrtém kole se dočkali prvního vítězství hokejbalisté Plzně. Tým pod vedením trenéra Michala Edla si poradil v sobotu s Pardubicemi, které porazil na jejich hřišti těsně 2:1. Na první body čekají naopak Dobřany, které prohrály s Kladnem 2:5. Ve čtvrtek se fanoušci mohou těšit na derby, když se Plzeň utká právě s Dobřany.

Hokejbalisté Plzně se naladili na čtvrteční sváteční souboj s Dobřany vítězně, když zdolali Pardubice 2:1. | Foto: Milan Podpera

Plzeň v souboji dvou celků, které dosud prohrály všechny zápasy, začala dobře a během první třetiny si vypracovala dvoubrankový náskok po trefách svátečního střelce Tomáše Majera a Martina Kunzmanna. Ve druhé části sice Pardubice snížily na rozdíl jedné trefy, ale Mečouni si již těsné vedení pohlídali.

„Výhra je skvělým povzbuzením. V Pardubicích se nám v předchozích letech nedařilo, o to víc těsné vítězství chutná. Bylo znát, že ani soupeř není v úplné herní pohodě. My jsme šli s trochou štěstí do dvoubrankové vedení. Díky tomu, že jsme po většinu zápasu dodržovali stanovenou taktiku, jsme Pardubice do vyložených šancí nepouštěli a minuty ubíhaly v náš prospěch. V závěru nás samozřejmě podržel gólman Víťa Čapek, z naší strany byl konec poněkud nervózní. Výhru jsme si si ale podle mého zasloužili, teď je třeba na zodpovědný výkon navázat," řekl po utkání plzeňský útočník Tomáše Majer.

Pardubice - Plzeň 1:2

Branky a nahrávky: 27. Geisler (Školoudík, Česák) – 7. Majer (Poláček), 13. Kunzmann (Michel). Rozhodčí: Záhora, Havelka. Vyloučení: 1:3. Využití: 1:0. Diváci: 86. Střely na branku: 29:18.

Sestava Plzně: Čapek (Kráčina) – Chramosta, Matoušek, Štípek, Ulč – Beran, Krejčí, Kunzmann, Majer, Mchel, Miksan, Poláček, Roušal, Škarka, Švarc, Svoboda, Vobruba.

Na Rapidu tekly nervy, padly čtyři červené karty

Dobřanští Šneci začali proti kladenskému Alpiqu dobře a po první třetině vedli nad silným týmem 2:1. Od té doby se ale prosazovali už pouze hosté, kteří nakonec zvítězili 5:2. Pro Dobřany to tak byla již třetí porážka v sezoně.

„Zápas se nám nepovedl, prohráli jsme jej ve ve druhé třetině. Škoda, vedli jsme 2:1. Zlomový okamžik přišel právě za stavu 2:1, kdy jsme soupeře nechali hloupě srovnat ve vlastní početní výhodě. Pak to byla z naši strany mnohdy i křeč. Hosté zaslouženě zvítězily," řekl dobřanský trenér Václav Šlehofer starší.

Dobřany - Kladno 2:5

Branky a nahrávky: 5. D. Kovářík (Kolařík), 13. A. Duchek (Sloup) – 6. Procházka, 17. Kastner (Adam), 25. Schnaubelt (Adam, Markytán), 26. Markytán (Schnaubelt), 42. Pražák (Rod). Vyloučení: 2:4. Bez využití. V oslabení: 0:1. Diváci: 86. Střely na branku: 29:26.

Sestava Dobřan: Kuchař – A. Duchek, Hnyk, Matoušek, Šlehofer, Sloup, Truchlý – T. Duchek, Kolařík, D. Kovářík, J. Kovářík, Krch, Malý, Michálek, Neumaier, Strejček, Štulc, Vajda.

Právě oba mužstva z Plzeňska se utkají v následujícím kole, které se odehraje na státní svátek. Ve čtvrtek od 11 hodin vyzve Plzeň v PRECOL Aréně na Košutce Dobřany.

FOTO: Šulc ve Viktorii. Od blonďáčka s čelenkou po nejlepšího střelce týmu