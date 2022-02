V první třetině se sice Západočeši bránili náporu Pražanů, ale po změně stran to byl domácí Pavlečka, kdo otevřel skóre zápasu. Zbylé čtyři zásahy vměstnali efektivní Mečouni do třetí třetiny. „Kdybychom prohrávali po první třetině 0:3, nikdo by nemohl nic říct. Naštěstí jsme nápor Kertu přečkali, o pauze jsme si něco řekli a pak jsme soupeře sami překvapili aktivním napadáním. Dařilo se nám i střelecky," těšilo trenéra Plzně Stanislava Kastnera.