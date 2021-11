Plzeňany nasměrovala k vítězství zdařilá tříminutovka v první třetině, kdy třikrát skórovali. Nejprve Vobrubovu nabídku bezpečně proměnil Galla střelou do poloprázdné klece. Posléze se prosadil z předbrankového prostoru nejzkušenější plzeňský hráč Ondřej Kejř.

Neuběhla ani minuta a míček za Nováka záda dostal z blízkosti David Štípek, pro něhož to byla první extraligová trefa.Letohradu se povedlo ve druhé třetině snížit, ale následně se až do závěrečných minut skóre nehnulo.Ve 44. minutě definitivně rozhodl o plzeňském vítězství Miksan, jenž trefil při power play hostů jejich prázdnou klec.

Letohradský Bureš ještě snížil v početní výhodě, ale poslední slovo měl plzeňský obránce David Pokorný.

„Byl to vyrovnaný zápas, v němž se to herně přelévalo ze strany na stranu. Letohrad hrozil především v přesilovkách, my jsme naopak byli oproti předchozím zápasům efektivní v koncovce. Vedli jsme rychle 3:0, Letohrad pak snížil a druhá třetina byla celkově taková na mě příliš divoká. Místo toho, abychom hráli v klidu, to bylo nahoru, dolů. Nakonec jsme to ale zvládli,“ těšilo trenéra Plzně Stanislava Kastnera.

Ten mohl být spokojený i s prací svého týmu ve své obranné třetině hřiště. „Fungovala lépe také defenzíva a i za cenu faulů se nám dařilo čistit mnohem víc prostor před naším brankářem, kde tak neměl soupeř možnost se dostat k dorážkám. Místy nám tam drhla rozehrávka, ale na tom dlouhodobě pracujeme,“ vysvětloval Kastner.

Dobřany měly o víkendu volno a další zápas sehrají až v sobotu, kdy se představí právě na půdě Letohradu.

Plzeň čeká daleká cesta, když se v sobotu brzy ráno vydá k dalšímu utkání na půdu Karviné.

Plzeň – Letohrad 5:2

Třetiny: 3:0, 0:1, 2:1. Branky a nahrávky Plzně: 9. Galla (Vobruba), 11. Kejř (Miksan), 11. Štípek (Vobruba, Pavlečka), 44. Miksan (Hurt), 45. Pokorný (Benedikt, Hurt). Sestava Plzně: Kráčina – Chramosta, Hanuš, Pokorný, Poláček, Štípek, Ulč – Benedikt, Galla, Gřonka, Hurt, Kejř, Krch, Majer, Miksan, Pavlečka, Reiser, Vinter, Vobruba.