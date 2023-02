„Po sobotě jsme měli čtyři body a věděli jsme, že nás druhý den nečeká nic jednoduchého. Pětinásobný mistr Extraligy Kert byl víceméně v plné sestavě. V zápase jsme tentokrát proměnili šance, které jsme si vytvořili, a to si myslím, že rozhodlo o výsledku. Hráli jsme dobře do obrany. I přes několik vyloučení a trochu kostrbatější pasáže hry jsme to dotáhli do vítězného konce. Před posledním zápasem už jsme věděli, že turnaj vyhrajeme. I tak jsme to chtěli zakončit vítěznou tečkou," hodnotil turnaj plzeňský trenér Tomáš Semera.

Mečouni se tak dobře připravili na středeční pohárové utkání, v němž přivítali pražskou Hostivař. Proti rovněž extraligovému celku vstoupili Západočeši do utkání aktivně a brzy se ujali dvougólového náskoku. Hosté se ale posléze oklepali a ve druhé třetině se jim povedlo přetočit utkání na svoji stranu.

Plzeňané pak už ve třetí periodě jen marně dotahovali náskok soupeře a nakonec prohráli 4:5. „Přes skvělý úvod a gólové odskočení soupeři jsme se nedokázali dostatečně koncentrovat a dali jsme soupeři víc prostoru, než bylo vhodné. Hostivař je kvalitní tým s hráči, kterým stačí trocha naší nedůslednosti, aby darovaný prostor efektivně využili. Celou druhou třetinu jsme za nimi jen vláli. Třetí třetina byl litý boj kdo z koho. Vítězně odcházel po zásluze soupeř a je nutné mu pogratulovat," řekl pro plzeňský web druhý kouč Mečounů Martin Kadaně.

Teď už se Plzeň chystá na jarní extraligový start. Poslední únorovou sobotu Západočeši přivítají Karvinou.

HBC Plzeň - HBC Hostivař 4:5

Třetiny: 2:1, 0:3, 2:1. Branky a nahrávky Plzně: 3. Miksan (Davídek, Chramosta), 5. Davídek (Miksan, Chramosta), 33. Hanuš (Vobruba, Miksan), 43. Davídek (Vobruba, Miksan).

Sestava Plzně: Kráčina - Chramosta, Hanuš, Krejčí, Muchka, Pavlečka, Štípek - Davídek, Galla, Majer, Matoušek, Miksan, Škarka, Švarc, Vobruba, Zíka.

