„Klukům nejde upřít snaha ani bojovnost. I herně to bylo lepší než před týdnem. Hostivař jsme přestříleli, ale ze všech šancí jsme vstřelili pouze jeden gól. Navíc jsme měli i dvě dvojnásobné přesilovky. Sice jsme jeden gól z nich dali, ale to je málo. Sehráváme je navíc celkově špatně. K tomu jsme v zápase i sami inkasovali v oslabení. A první gól, který padl přes celé hřiště, to jsem snad nikdy nezažil. Trápíme se v koncovce, chybí nám střelec. Není nikdo, kdo by to vzal na sebe a protrhl to,“ bylo znát zklamání ve slovech plzeňského trenéra Stanislava Kastnera.