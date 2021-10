„Brzy jsme inkasovali, když soupeř využil naši chybu. Pak domácí ještě jednou udeřili na konci první třetiny. Bohužel nás výrazně negativně ovlivnil moment ze druhé třetiny, kdy byl po hrubém faulu vážně zraněn Tomáš Ulč. Aktuálně má otřes mozku,“ vysvětloval plzeňský trenér Stanislav Kastner.

Ani pětiminutová početní výhoda ale Plzeň nepomohla nastartovat. „Místo toho, abychom se dostali zpět do zápasu, jsme se přesilovkou protrápili. Most se celkově pak soustředil na obranu, hrál tvrdě a těžko jsme se dostávali do šancí,“ mrzelo kouče Mečounů.



Most – Plzeň 3:0

Třetiny: 2:0, 0:0, 1:0.

Sestava Plzně: Návara – Chramosta, Hanuš, Pavlečka, Pokorný, Štípek, Ulč – Galla, Hurt, Majer, Malý, Miksan, Pavlík, Poláček, Vinter, Vlasák, Vobruba.

K bodům měly o víkendu blízko Dobřany, které přišly o remízu s Ústím nad Labem až před koncem zápasu. „Kluci mne neskutečně naštvali zejména v první části. Neuposlechli pokyny a nechali se strhnout k nekoukatelné bitvě domácích. Ústí využilo dvě přesilovky a dostalo se do vedení,“ byl naštvaný lodivod Dobřan Václav Šlehofer starší.

Hosty však nastartovala přestávková bouřka v kabině, když postupně srovnali stav duelu. „Jsme stále hodně mladý a nevyzrálý tým a za naivitu se platí. Po velkém průvanu o pauze a korekturách v sestavě jsme se probrali a hráli to, co jsme měli předvést od začátku. Byli jsme lepším týmem, jenže za předchozí manko jsme právem zaplatili,“ dodal dobřanský kouč.

Ústí n. L – Dobřany 3:2

Třetiny: 2:0, 0:2, 1:0. Branky a nahrávky Dobřan: 16. J. Kovářík (V. Šlehofer ml., Braun), 22. J. Kovářík (V. Šlehofer ml., D. Kovářík).

Sestava Dobřan: Jásek – Matoušek, V. Šlehofer ml., Truchlý – Bárta, Braun, Duchek, Görges, D. Kovářík, J. Kovářík, Lang, Malecha, Málek, Neumaier, Ráb, Sloup, Ulm, Vajda, Voves.