Obhájce titulu a turnajová jednička šampionátu Pavel Širuček, hráč polského Grodzisku, v něm podlehl Tomáši Polanskému, jenž hájí barvy Saarbrückenu 3:4 na sety.

Polanský vedl 2:0 a měl další setbol, ale nevyužil ho a Širuček otočil na 2:3. Jenže pak přišel ještě jeden obrat.

„Do setbolu ve třetím setu jsem hrál super, soupeř se neměl čeho chytit, byl pomalý. Jenže od toho momentu jsem cítil, jako kdyby se mu vlila do žil nová vlna energie. Začal trefovat všechno,“ vyprávěl Polanský novinářům po svém prvním titulu ve dvouhře mužů.

„Musel jsem změnit taktiku, snažil jsem se hrát víc přes forhend. V sedmém setu jsem zahrál v úvodu několik dobrých balonů a díky tomu jsem měl v závěru navrch,“ doplnil Tomáš Polanský.

Širuček tak potřetí v řadě dvouhru na domácím šampionátu nevyhrál.

Sedm setů se hrálo i ve finále ženské dvouhry, ale v ní se nakonec radovala favorizovaná Hana Matelová. Přitom její soupeřka Karin Adámková vedla 3:2 na sety a v koncovce šestého setu jí chyběly jen dva míčky k vítězství. Podobné to pak bylo i v rozhodujícím dějství.

„Já jsem se snažila si to užít, myslím, že jsme obě předvedly hezkou hru. Bylo hodně výměn. Doufám, že se to líbilo,“ popisovala Hana Matelová a prozradila, že nepřijela do Plzně v pohodě.

„Pár dnů před šampionátem jsem proležela, takže jsem neměla žádná očekávání. Byť jsem věděla, že jsem velký favorit. Bylo to těžké, s Karin se nepotkáváme často, takže byly šance vyrovnané,“ doplnila česká jednička.

Adámková předtím rozesmutnila plzeňské publikum, když v semifinále vyřadila domácí naději Danu Čechovou. Ta si pak alespoň malinko spravila chuť, když vyhrála s dobřanským odchovancem Davidem Reitšpiesem smíšenou čtyřhru.

„Toho titulu v mixu si cením stejně, jako bych vyhrála dvouhru. Nebylo jednoduché potvrdit pozici favoritů, ve čtvrtfinále jsme měli namále, ale pak už to šlapalo. Projevilo se i to, že jsme na tom oba dobře fyzicky,“ doplnila Dana Čechová s tím, že teď nevezme pálku 14 dní do ruky a bude si užívat volno.

Výsledky

Dvouhra mužů – čtvrtfinále: Polanský – Reitšpies 4:3 (12, -8, 7, -7, -10, 8, 9).

Semifinále: Širuček (Grodzisk, Pol.) – Tregler (Cheb) 4:1, Polanský (Saarbrücken) – Jančařík (Mühlhausen) 4:2.

Finále: Polanský – Širuček 4:3 (6,4,-10,-2,-6,7,5).

Dvouhra žen – čtvrtfinále: Čechová – Štěpánová (Havířov) 4:0 (3, 9, 12, 4).

Semifinále: Matelová (Etival, Fr.) – Blašková (Dobré) 4:2, Adámková – Čechová (obě Břeclav) 4:1 (9, 13, 7, -8, 7).

Finále: Matelová – Adámková 4:3 (-9,2,7,-8,-8,10,9).

Čtyřhra mužů, finále: Polanský, Širuček (Saarbrücken, Grodzisk) – Konečný, Tregler (Wiener Neustadt, Cheb) 3:1 (-8,14,5,7).

Čtyřhra žen, finále: Blašková, Širučková (Dobré) – Mikulcová, Šlehobrová (CDU Sport-ST Ostrava) 3:2 (-10,-11,4,6,3).

Smíšená čtyřhra – finále:

Reitšpies, Čechová (Hilpoltstein, Břeclav) – J. Martinko, Blašková (Celle, Dobré) 3:0 (10,5,9).

Dvouhra juniorů do 21 let, finále: J. Martinko (Celle) – Buben ( Hradec Králové 2) 4:2.

Dvouhra juniorek do 21 let, finále: Blašková (Dobré) – Klempererová (Hodonín) 4:0.