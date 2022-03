„Klaplo všechno, jak jsem si představoval a před závodem naplánoval. Chtěl jsem si zaběhnout osobní rekord pod třicet minut. Je to zadostiučinění za to, jak dřu a věnuji se při zaměstnání atletice naplno,“ radoval se šestadvacetiletý atlet Vladimír Marčík.

Na podzim 2021 v desetikilometrovém závodě na silnici jste měl čas 31:04.

V Běchovicích je poslední kilometr a půl do kopce. Proto ty časy tam neodpovídají realitě a všichni by zaběhli o minutu lepší závod. V Německu jsme běželi na stadionu na ovále, takže 25 koleček. Nicméně tento rok se cítím velmi dobře, jsem připravený, trénuji poctivě a hlavně se připravuji na půlmaraton, který bude za dva týdny v Pardubicích. I proto jsem zvolil v rámci tréninku desítku v Německu. Bylo to spontánní rozhodnutí, víceméně jsem se na závod v Regensburgu nepřipravoval.

Jaký je rozdíl mezi silničním závodem a tím na dráze?

Záleží na povrchu. Na silnici mohou být kopečky, mění se profil trasy. Na dráze je dané, že běžíte 25 kol po 400 metrech, takže je to těžký závod i na hlavu, ale když jste velmi dobře připravený a zvolíte adekvátní tempo, tak můžete zaběhnout velmi kvalitní čas. Pokud dostáváte informace o mezičasy, tak je to perfektní a může se sosutředit na svůj výkon.

Čas 29:38 byl nejrychlejší desítkou českého atleta od roku 2018. To potěší, ne?

Na toto jsem necílil. Chtěl jsem si zaběhnout osobní rekord pod třicet minut. Je to zadostiučinění, protože čtyři roky takový výkon nikdo nezaběhl, takže je to příjemná vzpruha. Ale pořád mám mezery, protože v Evropě dosahují běžci standardně časy pod 29 minut a ve světě pod 28 minut. Takže mám ještě na čem pracovat. 29:38 je dobré a krásné pro ostatní, že to jde, ale musíme brát v potaz výkony na závodech v Německu, Rakousku nebo ve skandinávských zemích, kde dvacet lidí zaběhne čas k 29 a pod 29 minut.

Podívejte se: Hrochová, Marčík a Davidík se stali mistry ČR v krosu

Jaké je vaše civilní zaměstnání?

Dělám obchodního prodejce ve společnosti Assa Abloy. Sto procent dávám i práci, můj režim je práce, atletika a rodina.

Nejlepší hodnotou v půlmaratonu je 1:06:52 z července 2020. Budete chtít tuto hodnotu překonat?

Určitě. Chtěl bych mířit na čas pod 1:05, což by byl také super výkon a v tabulkách by to bylo vysoko. Uvidíme, jak se poběží, protože v takovém závodu je potřeba mít rivalitu mezi běžci. Pokud se sejde konkurence a poběží se rychlý závod, mám šanci pomýšlet na co nejlepší umístění a na co nejlepší čas.

Proč jste v říjnu 2020 přestoupil z USK Praha do Škody Plzeň?

USK Praha se zaměřuje hlavně na ženskou část a myslím si, že v kategorii mužů chátrá. Svojí výkonností jsem USK Praha přerostl, naskytla se možnost přestupu do Plzně, kde jsou podmínky absolutně na špici v České republice. Je vidět, že vedení klubu dělá atletiku srdcem, duší a na sto procent. A proto má Škodovka výsledky a je v posledních letech úspěšná.

Hrochová doběhla druhá, Marčík byl třetí na mistrovství ČR v silničním běhu