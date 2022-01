Hektický přelom roků zažil Michal Seidler. Ve středu svým gólem vystřelil obhájcům mistrovského Interobalu vítězství 2:1 nad momentálním lídrem futsalové ligy z Chrudimi. Hned po zápase sedl do auta, aby absolvoval pět set kilometrů za rodinou do Bílovce. V pondělí odpoledne už se má znovu hlásit v Plzni na tréninku.

„Máme za sebou skvělý rok. Ve finále ligy jsme senzačně porazili Chrudim 3:0, to se nikdy předtím nikomu nepodařilo. A tažení Ligou mistrů, to je malý zázrak,“ bilancoval futsalista, jenž na západ Čech přestoupil předloni v létě z pražské Sparty.

A jako by právě on byl tím posledním kamínkem do skládačky týmu, který získal první titul v historii plzeňského klubu a v Lize mistrů jeho tažení ukončila až slavná Barcelona.

„Když jsem přicházel, od majitele klubu pana Loba i trenéra jsem slyšel, že chtějí vytvořit tým, který by do tří let bojoval o titul, a nám se to povedlo hned první rok,“ rozplýval se Michal Seidler.

Je vůbec ve vašich silách podobnou sezonu zopakovat, nebo už máte splněno?(usměje se) Splněno vůbec ne, my máme přísného trenéra i vedení klubu, chtějí pořád vyhrávat. My se tedy budeme muset dál snažit, ale bude to nesmírně těžké.

A že byste snad pomýšleli ještě výš, třeba na FinalFour Ligy mistrů?

Abych byl upřímný, to asi ne. To bychom museli mít obrovské štěstí, kvalita těch týmů je úplně jinde. Zatímco nás je tady dohromady dvanáct, oni vybírají třeba z dvaceti futsalistů. Ale není to jen o hráčích, ale i o zázemí klubů a lidech, kteří se o tým starají. My jsme rádi za jednoho fyzioterapeuta, oni mají tři. Už to, že jsme prošli do další fáze z možná vůbec nejtěžší skupiny a hráli pak doma s Barcelonou, je něco neskutečného. Rozhodně se nemáme za co stydět.

Dařilo se i vám osobně. V lize jste pokořil hranici 300 gólů. V národním týmu jste se stal nejlepším střelcem v historii. Co k tomu říct?

Já jsem si vždycky přál překonat v počtu vstřelených branek za reprezentaci Martina Dlouhého, který byl odmalička můj velký vzor. Jsem strašně rád, že se mi to na konci roku povedlo.

Kde tedy hledáte další mety?

Dá se říct, že už všechno mám. Těžko teď něco říkat.

Ale určitě tady nechcete kariéru jen tak dohrávat?

To určitě ne (rezolutně). Chci Plzni pomáhat, aby se dál vyhrávalo. A doufám, že by se nám mohlo povést ještě jednou zopakovat titul, ale musíme být pokorní. Chrudim i Teplice mají letos velmi dobré týmy.

Sezonu jste symbolicky zakončili právě vítězstvím nad Chrudimí, s níž jste hráli ve finále o titul. Takže panuje spokojenost?Jasně, před pár dny jsme u nich prohráli 1:5, i když jsme nesehráli zlé utkání. Ale efektivita byla na straně Chrudimi, my jsme neproměňovali šance.

Ale podobné to bylo i v domácí odvetě…

Jo, měli jsme strašně moc šancí… Trenér nám už před zápasem říkal, že bychom měli začít dávat góly, že jinak vyhrávat nebudeme. Naštěstí jsme dali o jednu branku víc než oni.

Co tedy rozhodlo o vašem vítězství?

Pochvalu zaslouží celá obrana na čele s gólmanem Lukášem Němcem, který nejen, že výborně chytal, ale měl i skvělou rozehrávku.

Trenér Marek Kopecký říkal, že výhra nad Chrudimí je před pokračováním ligy důležitá i pro vaše sebevědomí. souhlasíte?

Trenér má vždycky pravdu, takže souhlasím (úsměv). Je pěkné, že jsme před naším fantastickým publikem na závěr roku vyhráli, přišlo hodně lidí, i když jsou svátky a mohli by být doma nebo někde na horách, i jim patří dík. Ale já říkám, že soutěž pořádně začne až v play-off.

Na Chrudim teď ztrácíte devět bodů, ale máte dva zápasy k dobru. O čem bude zbytek základní části? Zkusíte Chrudim ještě dohnat nebo už spíš budete ladit formu na play-off?Chrudim má velký náskok, prohrála až teď s námi. Spíš se zkusíme připravit na vyřazovací část. Ještě jsou tam na druhém místě Teplice, které zkusíme potrápit. Chtěli bychom být aspoň druzí, abychom měli co nejvýhodnější pozici pro play-off, protože i futsalová liga se vyrovnává. Už to není jak před pěti lety, kdy byla Chrudim a pak dlouho nic. Prakticky až ve finále ji čekal těžký zápas.

Čím to je?

Přibylo víc kvalitních týmů, mezi něž patří i Interobal. Dneska už ve čtvrtfinále můžete narazit třeba na Spartu, která bude posilovat a může to dopadnout všelijak.