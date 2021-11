Ihned po říjnovém rozlosování nezavládlo v plzeňském táboře velké nadšení, protože se Talent chtěl střetnout se zahraničním soupeřem. „Evropský pohár hrajeme mimo jiné proto, že se chceme potkávat s nějakou evropskou konkurencí, což se nám v tomto případě nepovedlo. Nechci říct, že to považuji za škodu, ale střetneme se pro diváky možná s méně atraktivním soupeřem, než by byl některý zahraniční tým,“ vrátil se k losu trenér Talentu Plzeň Petr Štochl.

„Nicméně Zubří je velmi kvalitním soupeřem. My jsme se spolu utkali před dvěma týdny v extralize. Předpokládám, že nám budou chtít oplatit porážku (14. listopadu v 10. extraligovém kole v Plzni vyhráli domácí 29:23, pozn. aut),“ pokračoval Štochl.

Jako výhodu duelu s českým mužstvem v evropském poháru vidí fakt, že se oba celky velmi dobře znají.

Talent a Zubří se během necelého měsíce utkají třikrát, ale i tak zápasy nebudou postrádat náboj. „Se Zubřím bývají vždy kvalitní zápasy. Je v popředí tabulky a hraje se s ním velmi dobře i díky výborné divácké atmosféře u nás i u nich. Máme velkou motivaci postoupit do dalšího kola poháru, protože pro každý tým je velice zajímavé prezentovat se v Evropě. Pro nás, ale i pro Zubří je lákavé, že při dobrém losu jsme schopni se probojovat do posledních fází poháru, mezi posledních osm mančaftů,“ tvrdil trenér Plzně.

Na videu už viděl středeční předehrávku utkání 12. kola extraligy Zubří s Duklou Praha. Ve 35. minutě Valaši prohrávali 12:21, ale nakonec zvítězili 29:26. „Bylo to velmi zajímavé a něco si z toho zápasu samozřejmě vezmeme. Myslím si ale, že šlo spíše o dukelský kolaps, než že by Zubří najednou začalo hrát fantasticky. Budeme vycházet i z našeho zápasu se Zubřím. Chceme se zabývat i přípravou na to, jakým způsobem bude soupeř reagovat na naši hru,“ řekl Štochl.

Do Vánoc čeká plzeňské házenkáře náročný program v extralize, pohárový dvojzápas se Zubřím a Český pohár s Karvinou. Vyladil Talent formu na závěr roku?

„To se uvidí po sérii se Zubřím. Nicméně poslední měsíc byl z naší strany herně poměrně vydařený, takže věřím, že na to navážeme i v evropském poháru,“ uvedl Petr Štochl.