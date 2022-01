Florbalistům plzeňské Slavie se v letošní sezoně daří na jedničku. Vánoční přestávku strávili na prvním místě v divizní skupině C a mají tak dobře nakročeno do zbývajících zápasů základní části. V ní chtějí Západočeši získat nejlepší výchozí pozici před náročným play-off, kde se bude již bojovat o postup o soutěž výše.Ztratili jste dosud jen dva zápasy a vedete svoji skupinu. Představovali jste si před začátkem soutěže, že na tom budete o vánoční přestávce tak dobře?

Nevím, jestli představovali, ale chtěli jsme, aby to tak bylo. Samozřejmě jsme teď na průběžném první místě i díky zaváhání ostatních favoritů soutěže. Ta špička je vyrovnaná a může se tam ještě s pořadím slušně zamíchat.

Daří se vám i střelecky, kdy průměrně nastřílíte za zápas více než deset gólů, i když průměr zvyšuje i vaše vysoké vítězství 24:4 nad českobudějovickou Septou. Zároveň máte i nejlepší obranu. Jak je to potěšující?

Je to dobré s ohledem na to, že se útočnou hrou zabýváme od května prakticky bez přestávky. Zároveň je dobré, že obrana si drží svůj standard a gólů moc nedostáváme. V minulosti se nám stávalo, že jsme proti slabším soupeřům ztráceli zbytečně body. To se nám teď nestává. Naopak si proti nim vylepšujeme skóre.

Porážky přišly v zápasech s Pískem a plzeňskými Gorilami, konkurenty v boji o postup. Jak moc mrzí tyto dvě prohry?

Každá prohra samozřejmě mrzí. Proti Písku jsme měli mnoho omluvenek a kádr byl hodně poslepovaný. Proti Gorilám jsme odehráli otřesnou první třetinu. V polovině zápasu jsme prohrávali 7:2, poté jsme zápas otočili na 7:8, ale závěr už se nám zase nepovedl. Doufám, že odveta bude stejně divácky atraktivní a že bude bodově tentokrát pro nás.

Je něco, co vás trápí ve hře, a na čem chcete zapracovat?

Pořád je na čem pracovat. Aktuálně se snažíme do tréninkového plánu zapracovávat co nejvíce kondičních bloků, abychom byli připraveni na náročný zápasový program v play-up.Nejdůležitější zápasy samozřejmě teprve přijdou a cesta k postupu do národní ligy je trnitá.

Přesto dá se už teď trochu říci, zda tým, který máte k dispozici, je nejsilnější za poslední roky?

Tým zůstal od minulé sezóny prakticky nezměněn, což je důležité vzhledem k tomu, jak mladý tým máme a jaký progres jsme tedy schopni dělat. Takže ano, momentálně máme nejsilnější tým, co jsme kdy měli. Zároveň nejpracovitější a nejpokornější.

Jak se změnila po covidové přestávce, kdy se nedohrály dvě sezony, kvalita divizní skupiny?

Top 4 je stále stejná. K těmto týmům se snaží přidat i Milevsko, které je momentálně na pátém místě a umí potrápit favority soupeře svojí úpornou obranou a rychlými protiútoky. Tím, že se dva roky nepostupovalo ani nesestupovalo, jsou ale ještě více rozevřené nůžky mezi prvními a posledními týmy.

Zasáhla vás nějak více zpřísněná koronavirová opatření, kdy mohou nastupovat jen hráči s očkováním nebo ti, co mají imunitu?

Naštěstí jen velmi málo. V áčku jsme měli asi jen dva hráče bez očkování. Když se vydalo nařízení, že smějí hrát jen očkovaní, tak rychle změnili své přesvědčení a do pár dní v sobě měli první dávku. Nutno podotknout, že jsme na možnost zavedení “povinného“ očkování hráče připravovali už týdny dopředu.