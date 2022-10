Kateřina Razýmová se vrátila k závodění a na mistrovství ČR v běhu na kolečkových lyžích byla dvakrát stříbrná.Zdroj: Deník/Jana Ryantová

Pro 31letou reprezentantku jde o povzbuzení do další přípravy, na jejímž konci by mělo být únorové mistrovství světa ve slovinské Planici. „To je cíl,“ potvrdila Razýmová, která se už v sobotu představí v Plzni na Běhu Borským parkem.

Na kolegyni z národního týmu Kateřinu Janatovou jste ztratila vždy kolem minuty. Co vám to ukázalo?

Na šampionátu jsem startovala hlavně proto, abych věděla, jak na tom jsem a kolik práce je ještě přede mnou. Je to sice velká nálož, co nám Kačka nadělila, je ve skvělé formě, ale doufám, že se do zimy dokážu ještě zlepšit a tu ztrátu výrazně zkrátit.

Maminkou jste se stala teprve začátkem června a mnohé překvapilo, že už zase závodíte. Co vás k tomu vedlo?

Od Kačky Neumannové (bývalá úspěšná reprezentantka v běhu na lyžích, olympijská vítězka a mistryně světa), která si tím také prošla, přišlo lehké popíchnutí na sociálních sítích, že je možné začít s tréninkem takhle brzy. Řekla jsem si, že to zkusím, a sportovat šlo opravdu poměrně záhy.

Možná proto, že jste se předtím hýbala téměř do poslední chvíle před porodem.

Zpočátku jsem si sportovala jen tak pro legraci, ale jak se člověk zlepšuje, tak ho to motivuje do další práce. A jsem ráda, že se to takhle povedlo.

Jak se vám daří skloubit trénink s mateřskými povinnostmi?

To asi není otázka na mě (úsměv). Ale malá vypadá, že je spokojená, tak doufám, že jí nic nechybí a že je s námi šťastná.

Počítáte, že forma bude stoupat takhle dál? Neobáváte se, že tělo narůstající zátěž nezvládne?

Tělo má nějakou paměť, takže z nuly se výkonnost zvedá relativně rychle. Ale předpokládám, že s přibývající kvalitou se vše zpomalí. Zatím se však stále zlepšuji, a snad mi to takhle vydrží co nejdéle.

Start na šampionátu v Planici je smělý cíl. Je návrat do světové špičky tou největší motivací?

Zatím musím hlavně pokračovat v přípravě, protože do optimální formy mi toho skutečně chybí strašně moc. Netrénuji zase tak dlouho. Absolvuji nějaké přípravné závody, a i když je nebudu brát na lehkou váhu, tak hlavním cílem pro nadcházející sezonu je mistrovství světa.

Předtím absolvujete závody Světového poháru?

Vzhledem k tomu, že závodní akreditaci jsem si znovu obnovila až krátce po porodu, můžu do Světového poháru naskočit teprve v průběhu prosince. Proto místo toho absolvuji starty v Kontinentálním poháru, a pokud půjde vše dobře, tak bych chtěla do Světového poháru zasáhnout při Tour de Ski.