Maluji odmala, baví mě to, ale tolik o tom nepřemýšlím. Maluji různé věci, třeba co vidím v nějaké knížce nebo v přírodě.

Zkoušel jste malovat házenou nebo jiný sport?

Ne.

Čím malujete?

Teď většinou akrylovými barvami. Začínal jsem jako všechny děti vodovkami, pak temperami, zkoušel jsem olejové barvy.

Jak dlouho vám trvá namalovat obraz?

To je hodně individuální, protože někdy se mi podaří obraz namalovat naráz, ale někdy nejsem s obrazem spokojený, a proto může trvat roky. Mám rozmalováno spoustu obrazů.

Kolik jste jich namaloval?

Nedokážu to spočítat. Řekl bych desítky.

Co je důležité při malování?

Musí vás to bavit. To je nejdůležitější, protože pak to jde samo. Když vás něco baví, nepotřebujete jiný důvod k tomu, abyste to dělal.

Co pro vás malování znamená?

Začal jsem malovat, ještě než jsem se dal na házenou. Když mám čas a náladu, sednu si a maluju.

Máte nějaký vzor mezi malíři?

Spíše se mi vždy líbí nějaký obraz. Nemám konkrétní vzor, líbí se mi tvorba od všech možných malířů. Myslím si ale, že je to můj subjektivní názor.

Navštěvujete světové galerie?

Ano. Líbilo se mi Musée d'Orsay v Paříži, které bylo velkým zážitkem, protože tam bylo hodně hezkých obrazů na jednom místě.

Na jaké největší plátno jste maloval?

Myslím si, že mělo 120 na 150 centimetrů.

Máte na obrazy speciální místnost?

Hodně jich je v garáži. Doma už se toho moc nevejde (úsměv).

Prodal nebo věnoval jste někdy někomu obraz?

Věnoval jsem obraz třeba Mírovi Jurkovi ze Zubří, s kterým jsem hrál ve Francii a v reprezentaci.

Na co si kromě malování a sportu ještě najdete čas?

Samozřejmě na rodinu. Hodně času trávím na zahradě.

