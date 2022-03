„Mám pocit, že jsem se stále nevzbudila ze sna. Světový šampionát byl cílem, který jsem měla pro halovou sezonu, takže z nominace mám obrovskou radost,“ řekla v pondělí v České televizi Tereza Petržilková.

Čtvrtkařka plzeňské Škody si na mistrovství ČR vylepšila halový osobní rekord o 69 setin a poprvé v kariéře pokořila hranici 53 vteřin. Na čtyřsetmetrové trati doběhla druhá za hvězdnou Ladou Vondrovou. „Meta 53 sekund dlouho odolávala. Jediné, co bych si vytkla, byla pomalejší startovní reakce. Ale to přisuzuji nervozitě. Závod byl od začátku do konce dokonalý. Vytáhla jsem se za Ladou, věřila jsem jí, že to rozběhne rychle. Musím jí za to hodně poděkovat. Někomu se běhá dobře, když běží sám na sebe, ale pro mě je skvělé, když se za někým mohu vytáhnout a držet se ho až do konce,“ uvedla Petržilková.

Česká reprezentantka prozradila, s jakým plánem jela do Ostravy. „Přála jsem si čas okolo 52,80 vteřiny, přičemž některé tréninky jsme směrovali na 52,60. Ale nedoufali jsme, že to bude tak dobré. Naštěstí se všechno dokonale sešlo,“ radovala se atletka.

Petržilková byla u postupu české atletiky mezi evropskou elitu

Na svém prvním mistrovství světa byla Petržilková v roce 2018 v anglickém Birminghamu. To byl halový šampionát a běžela štafetu.

Jejím prvním individuálním závodem na velké mezinárodní akci bylo loňské halové mistrovství Evropy v polské Toruni, kde ve čtvrtce vypadla už v rozběhu.

Halové mistrovství světa 2022 se koná od 18. do 20. března v Srbsku.

„Strašně bych si přála, aby mi nalosovali vnější dráhu. Chtěla bych atakovat podobný čas jako v Ostravě, a když by to klaplo, tak postup do semifinále. Vzhledem ke světové konkurenci to bude hodně těžké, ale člověk nikdy neví, jak se to na těchto závodech semele,“ prohlásila s úsměvem Tereza Petržilková.

Medaile klubů z kraje na MČR

AK Škoda Plzeň 11 medailí (1-8-2). To je klubový rekord. V počtu medailí byla Škoda na halovém MČR 2022 třetí za Duklou Praha a USK Praha.

Zlato

Jakub Forejt – koule

Stříbro

Tereza Petržilková – 400 m

Michal Forejt – koule

Lenka Valešová – koule

Jan Štefela – skok vysoký

Linda Suchá – trojskok

Vladimír Marčík – 3 000 m

Štafeta 4x 200 m (Petržilková, Suchá, Píchalová, Majerová)

Štafeta 4x 200 m (Míka, Páník, Kabyš, Rež)

Bronz

Josef Adámek – skok vysoký

Denisa Majerová – skok vysoký

TJ Sokol SG Plzeň-Petřín

Bronz

Štafeta 4x 200 m (Čermáková, Rychlíková, Voříšková, Zavadilová)

Individuální start na mistrovství Evropy je splněný cíl, říká Petržilková