Sedmá Plzeň i šesté Maloměřice mají dva body. Talent doma prohrál s Novým Veselím (30:32) a vyhrál ve Frýdku-Místku (29:28), Maloměřice hrály doma s Hranicemi (30:19) a s Lovosicemi (27:37). „Maloměřice posílily o zkušené hráče z konkurenčního Brna, takže kádr prošel obměnou, ale z jejich zápasů, které jsem viděl, si nemyslím, že to bude herně odlišný tým než v předchozích sezonách,“ tvrdil trenér Plzně Petr Štochl.

Kouč tradičně klade důraz v předzápasové přípravě na to, aby se mužstvo soustředilo na svůj výkon. „Víme, co máme zlepšit oproti předchozím zápasům, a na to se chceme zaměřit. Pokud předvedeme podobný, nebo ještě lepší výkon jako ve Frýdku, neměli bychom mít s Maloměřicemi závažnější problémy. Jsem přesvědčen, že Maloměřice jsou mužstvo, které musíme bezpodmínečně porazit,“ řekl Štochl.

K dispozici už bude mít brankáře Karla Šmída, který o víkendu očekával narození syna. Chybět stále bude křídelník Jan Chmelík.