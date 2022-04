Dvě třetiny zápasu se Talentu střelecky nedařilo. „V neděli výborně zachytal náš Filip Herajt, ale teď byl výborný Milan Malina ze Zubří. Jakmile se gólman chytí nějakým zákrokem, je to pro něho jednodušší. Pak začnete vymýšlet všechno možné, kam byste mu to mohl hodit,“ řekl Jakub Douda.

„Uvidíme, co v neděli. Ale myslím si, že Milan Malina bude mít hodně těžké zopakovat takový výkon,“ dodal plzeňský házenkář.

Příprava na nedělní (od 19 hodin v Plzni) třetí duel semifinále extraligy prakticky začala už cestou ze Zubří. „Trenéři nám posílali video už v autobuse. Dneska (čtvrtek) a zítra (pátek) si k tomu něco řekneme, v sobotu máme volno a v neděli zápas. Teď už se toho moc natrénovat nedá. Jde o to říct si, co a jak budeme hrát, co můžeme změnit do příštího zápasu a co udělat lépe,“ tvrdil Douda.

Zubří srovnalo semifinálovou sérii. Talent neudržel vedení

Talent a Zubří se v této sezoně střetly už šestkrát a vždy vyhrálo domácí mužstvo. „Těžko říct proč. Na druhou stranu oni jednou do Plzně i my jednou k nim nepřijeli v optimálním složení kvůli několika absencím. Na hřišti soupeře, obzvlášť v Zubří, kde je vyprodáno, je velmi těžké uspět. Zatím je to tak, že vyhrávají domácí, a kdyby to vydrželo, určitě bychom se nezlobili,“ prohlásil osmadvacetiletý házenkářský univerzál.

Je jisté, že se příští středu bude hrát čtvrté utkání v Zubří, kde Douda stále potkává známé tváře i mezi fanoušky. „Koho potkám, tak řekne, že mě rád vidí, ale zrovna teď mně nedrží palce,“ popsal Jakub Douda.

Mám spoustu nedokončených obrazů, říká házenkář a malíř Stehlík