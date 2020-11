Její dres obléká již třetí sezonu a okusil s ní i basketbalovou Ligu mistrů. Dvoumetrový křídelník má zkušenosti jak s mládežnickými reprezentacemi, kdy sis například přivezl zlatou medaili z mistrovství Evropy v Estonsku, tak nakoukl i do širšího seniorského výběru.

Ve svém pořád mladém věku jste prošel již hodně štací. Kromě Plzně to byla španělská Málaga, Canarias basketball academy, ve Spojených státech Indian Hills a Iona College v NCAA. Nyní působíte třetí sezonu v Opavě. Jak byste porovnal jednotlivé soutěže a místa, kam vás zavála basketbalová kariéra?

Měl jsem štěstí, že každé angažmá bylo úplně jiné. V Málaze jsem byl hodně mladý a zázemí tam bylo na vysoké úrovni a vždy mi pomohli. Naopak CBA je pověstná svou tvrdou výchovou, kde se každý musí postarat sám o sebe. Na vejšce jsem pak poznal dvě tváře Ameriky, když jsem dva roky strávil v polích na venkově a další dvě sezony půl hodiny od Manhattanu. Opava mi zase otevřela dveře do mužského basketbalu a zahrál jsem si v jejích barvách i evropskou soutěž. Každá destinace byla velmi odlišná, ale posunula mě jak životně, tak basketbalově.

Do zahraničí jste odešel v pouhých patnácti letech. Jak moc náročné to pro vás ve Španělsku bylo?

Začátky nebyly vůbec snadné, protože jsem téměř neuměl španělsky ani anglicky. Postupem času a s velkou podporou rodičů, pro které to muselo být snad ještě těžší než pro mě, jsem se aklimatizoval, a dokonce vystudoval střední školu ve španělštině.

Ve svoji kariéře jste nastoupil i v nejslavnější hale světa Madison Square Garden, jaký to je pro hráče pocit?

Tato hala je plná historie a to jak basketbalu, tak ostatních sportů a různých kulturních akcí. Když do ni vstoupíte a nasajete její atmosféru, je to něco jedinečného. I přes to, že na náš zápas dorazilo jen asi 8 tisíc diváků, což se v tak velké hale celkem ztratí, a nakonec jsme prohráli, to řadím mezi své úplně největší životní zážitky.

V USA jste navíc i vystudoval vysokou školu. Jakému oboru jste se věnoval?

Vystudoval jsem bakaláře v mezinárodním obchodu a MBA se zaměřením na finance. V Americe je vysokoškolské vzdělaní a sport úzce spojené, proto si myslím, že i když v sezoně bylo hodně zápasů a občas jsem něco ve škole zameškal, je lehčí ty dvě věci skloubit v Americe než v Česku.

Kromě české nejvyšší soutěže jste s Opavou okusil i Ligu mistrů. Byla to pro vás velká zkušenost? A jak vidíte konfrontaci mezi českou ligou a zahraničím?

Liga mistrů byla jedním z faktorů, proč jsem do Opavy šel. Bohužel se ukázalo, že soutěž takové evropské úrovně bylo velké sousto. Rozhodně jsme nasbírali hodně zkušeností jak na hřišti, tak i mimo něj (cestování a příprava na zápasy, nabitý program, regenerace). Nakonec jsme si připsali i dvě vítězství, které už nám nikdo neodpáře.

Jaká je vaše role v týmu Opavy?

Hraju tu už třetí sezónu a mám to tu velmi rád. Už jsem tu podruhé prodloužil smlouvu, tak snad i Opava je se mnou spokojená. Letos pravidelně na hřišti trávím velké porce minut, za což jsem velice rád.

Jak jste trávil vynucenou pauzu, jak jste se udržoval se v kondici?

V rámci možností… Měli jsme individuální plány od Michala Miřejovského, které jsem plnil, ale bohužel o moc víc se teď dělat nedalo. Teď už jsme zpátky ve hře.

Nakoukl jste i do širšího výběru národního týmu mužů před kvalifikací na úspěšné mistrovství světa. Jak daleko byla konečná nominace?

Řekl bych, že to bylo spíš takové oťukávání, protože jsem hrál dlouho v cizině a nebyl moc na očích. Každopádně, jsem za tu šanci a zkušenost velmi rád. Snad jsem kromě toho, že jsem dostal loktem do hlavy a netrefil na lavičku, neudělal moc ostudu.

V současnosti manažer reprezentace Michal Šob naznačil, že na bublinu před kvalifikací v Litvě se budou připravovat dva týmy. Jak vidíš své šance opět hrát v reprezentačním dresu?

Bylo by to samozřejmě super. Myslím, že reprezentace by měla být vysněný vrchol pro každého sportovce. Momentálně si ale musím přiznat, že bych ke svým minutám asi potřeboval přidat i lepší čísla, abych si o nominaci výrazněji řekl.

Stíháte ve svém nabitém programu i sledovat zápasy Lokomotivy?

Za Plzeň hraje hodně mých kamarádů z dětství, proto se minimálně na výsledek vždy podívám a občas i na TVCOM. Navíc mám uzavřenou sázku s Honzou Zemanem ohledně trestných hodů, takže musím kontrolovat i statistky.

Je šance, že vás fanoušci znovu uvidí v dresu Lokomotivy Plzeň?

Současná doba dokazuje, že se nedá plánovat na pár dní dopředu, natož ve výhledu let. Momentálně mám smlouvu v Opavě a víc neřeším, ale nikdy neříkej nikdy.