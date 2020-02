Tonar vstřelil osm branek a Macháč se trefil šestkrát. Nikdo z Talentu nebyl střelecky lepší než tihle dva. „Nesleduji střeleckou tabulku. Jsem rád, že se Kubovi Tonarovi daří,“ odmítl Šimon Macháč závody o nejlepšího klubového kanonýra. „V průměru na hráče dáváme tři až čtyři góly na zápas, takže je super, že se soupeři nemohou připravit na jednoho střelce, protože jich máme více,“ dodal Macháč.

Jak padly vaše góly v Jičíně?

Dva góly byly z rychlých protiútoků, kdy mně Filip Herajt a Jakub Douda vyslali do trháku, takže jsem běžel sám na brankáře. Ostatní branky padly z mojí pozice pivota.

Podle výsledku se zdá, že to byl pohodový zápas.

Určitě to nebyl pohodový zápas. V Jičíně se hraje špatně, ale my jsme tam jeli ukázat, že jsme lídr tabulky a že nevypustíme žádný zápas. Utkání bylo vyrovnané do 15. minuty prvního poločasu, pak jsme Jičínu výsledkově odskočili, což rozhodlo o zisku dvou bodů.

Znamená něco tento výsledek pro play-off, v němž hned ve čtvrtfinále můžete dostat Jičín? Vybudovali jste si u soupeře větší respekt?

Těžko říct. Do Jičína jsme ale jeli vyhrát co nejvyšším rozdílem a jsem rád, že se to povedlo a vyhráli jsme tam více než třeba o dvě tři branky. Po první půli byl zápas rozhodnutý. Doufám, že nám tato výhra pomůže do dalších utkání.

Před druhou Duklou Praha vedete o pět bodů. Počítáte, kolik bodů bude stačit na první místo?

Nemám rád tuto tabulkovou matematiku. Za celý tým můžu říct, že takhle nepočítáme, ale jdeme zápas od zápasu. Chceme vyhrávat každý zápas. Do konce základní části zbývají čtyři kola. O víkendu jedeme do Lovosic, pak máme doma Frýdek, jedeme do Karviné, které máme co vracet, a končíme s Kopřivnicí.

Trenér vás nasazuje do útoku i do obrany. Cítíte se více jako obranář, nebo jako ofenzivní hráč?

Neřeším to, ale snažím se odvádět co nejlepší práci. V reprezentaci chodím do útoku i do obrany. To samé bylo i v Považské Bystrici. Pro mě je základem kvalitní obrana s dobrým gólmanem a až potom útok.

Už vás přebolelo zklamání z vyřazení v I. fázi kvalifikace o MS 2021? Dál jste nepostoupili o jediný gól po porážce s Litvou.

Ano i ne. Je to velká škoda, ale musím říct, že Litva i Lucembursko udělaly kvalitativní krok nahoru. Litva byla velmi těžkým soupeřem, ale bylo velkým zklamáním, že jsme nepostoupili. Teď se budeme připravovat a cílit na domácí mistrovství Evropy 2022, které spolupořádáme s Maďarskem.