Nová, která měla startovat v úterním paralelním obřím slalomu a ve čtvrtečním obřím slalomu, měla při tréninku těžký pád, poranila si ledvinu a skončila v nemocnici. „Trénovali jsme v Toblachu, nedaleko Cortiny d’Ampezzo, paralel s německým týmem a už na roviněse mi při přehození kousla spodní lyže a roztáhlo mě to. Spadla jsem přes hlavu do další brány, která tam byla,“ popsala Tereza Nová pro svazový web.

Z nevinné nehody se vyklubalo těžší zranění. „Nemohla jsem se nadechnouta myslela jsem si, že jsou to naražená žebra, nenapadlo by mě, že budu mít natrženou ledvinu. Až když jsme se vrátili do hotelu a začala jsem se převlékat do civilu, začalo mi být špatně, navíc jsem v moči měla krev. Takže jsme hned jeli do nemocnice. Cestou tam, před nemocnicí a při samotném vyšetření jsem šestkrát zvracela. Pak mi ale dali léky a hodně se to zlepšilo. Mám natrženou ledvinu v horní části. Ležím v nemocnici a musím být v klidu,“ přiblížila Nová.

To, že přijde o šampionát, ji mrzí. „Nic s tím nemohu dělat, tak to je. Hodně mě mrzí, že nemůžu na MS startovat, ale srovnám se s tím, nic jiného mi nezbývá,“ uvedla Tereza Nová.