„Studuji IT na University of Colorado at Boulder. Budu zde ještě minimálně rok a půl,“ řekl Filip Forejtek, který za dva týdny oslaví 23. narozeniny.

Kvůli jeho pobytu v USA se rozhovor uskutečnil prostřednictvím emailu.

Kde jste se připravoval na novou sezonu a jak příprava probíhala?

Na sezonu jsem se přes léto připravoval s českým národním týmem v Evropě. Měli jsme asi tři kempy na lyžích v Rakousku a v Itálii. V Čechách jsme měli zhruba pět kondičních kempů, takže příprava probíhala i přes různá omezení velmi dobře.

Jak dlouho jste byl doma?

Letos jsem byl v Čechách dlouho. V polovině března nám posunuli školu do online režimu. Situace v USA byla o několik týdnů později o dost horší než v České republice. Stejně jako ostatní Evropané jsem začátkem dubna odjel domů a dodělal tam školu online. Za moře jsem se vrátil před začátkem školy v polovině srpna.

Dokončila se minulá lyžařská sezona v USA?

Skončila předčasně. Myslím, že někdy v první polovině března se zrušily všechny lyžařské závody ve Spojených státech i v Evropě.

Jaké závody vás teď čekají a kdy začnou?

Na tuto otázku zatím nikdo nedokáže odpovědět. Jisté je jen to, že plány závodů se budou měnit v závislosti na anticovidových opatřeních.

O víkendu odstartoval Světový pohár v alpském lyžování. Pojedete nějaký závod?

Česká republika momentálně má jen jedno místo pro start ve Světovém poháru v mužích. Já nemám nejlepší body a navíc jsem převážně v USA. Takže se budou střídat Kryštof Krýzl, Jan Zabystřan a Ondřej Berndt.

Jak hodnotíte americké lyžařské podmínky? Zaznamenal jste progres ve svých výkonech?

Minulou sezonu jsem progres zaznamenal. Na univerzitních závodech je velká konkurence, střetává se tady spousta lyžařů z Norska, Rakouska, Finska a dalších lyžařských velmocí. Co se týká podmínek, sníh je tu agresivnější než v Evropě, protože v této části Ameriky je velké sucho. Každopádně si myslím, že univerzitní lyžování je tu velmi populární. Spousta lyžařů ve Světovém poháru dříve jezdila na NCAA (univerzitní soutěž lyžařů) okruhu.

V únoru 2021 bude v italské Cortina d'Ampezzo mistrovství světa. V ženské i mužské kategorii by státy měly nominovat až čtyři lyžaře. Je vaším cílem tento vrchol sezony?

Pokud nebude univerzitní sezona, na mistrovství světa bych určitě chtěl jet. V roce 2019 jsem o světový šampionát přišel kvůli zlomené ruce. V této chvíli ale nevíme, jestli mistrovství světa vůbec bude. Situace se nejspíš bude stále měnit, takže nad nějakými plány moc nepřemýšlím, protože to podle mě nemá cenu.

Plánujete po studiu návrat domů a závody ve Světovém poháru?

To opravdu nevím. Oficiálně bych měl v USA skončit na jaře 2022. Jestli ovšem nebude univerzitní sezona, NCAA (asociace unie sportu) dá všem sportovcům možnost závodit jeden rok navíc. Je to velmi pravděpodobný scénář, teoreticky bych tu mohl byt do jara 2023 a dodělat i magisterské studium. Ale to je velmi předčasná úvaha a záleží to na několika faktorech. Co se týká kariéry po škole, zatím na to nedokážu odpovědět. Bude záležet na výkonech a odhodlání být lyžařem na 100 procent, což momentálně nejsem.