„Olympiáda mi dodala nový impulz, zvládla jsem zase další metu. A myslím, že jsem zklidnila i svoji mysl,“ prohlásil Marie Horáčková.

„Ale našla jsem v sobě i nový potenciál. Vím, na čem zapracovat. Chtěla bych ještě víc vylepšit mentální stránku,“ pokračovala nejlepší česká lukostřelkyně.

I tak nastoupí nejen do mistrovství světa povzbuzena olympijskou zkušeností. „Bylo to něco neskutečného, i když jsem šla do neznáma. Bylo to moc hezké a hned po návratu jsem měla jasno, že si to chci zopakovat,“ vyhlásila smělý plán pro olympijskou Paříž.

„Je to úplně jiné než ostatní závody. Už jenom to, že se i kvalifikace střílí na pódiu. Je to velká motivace,“ zasnila se Horáčková.

Příliš jiných než sportovních zážitků si však z Japonska nepřivezla. „Mohli jsme se jít maximálně projít po vesnici. Při závodě byli v hledišti jen novináři,“ vyprávěla Marie Horáčková po návratu.

Ostatní sportovce potkávala jen v jídelně. „Snažila jsem se držet svůj režim a rytmus, nevyhledávala jsem nikoho, že bych si s ním šla popovídat,“ pokračovala lukostřelkyně, která kráčí ve stopách zesnulé maminky Barbory, účastnice OH v Pekingu 2008.

Od té doby nebyl na olympiádě žádný český lukostřelec, až letos její dcera. A ta si po návratu z Tokia náležitě užívala zvýšeného zájmu o svůj milovaný sport.

„Bylo to divoké, objížděla jsem různé akce. Je to jiné, ale hezké. Zájem o lukostřelbu vzrostl, víc se o našem sportu ví,“ usmívala se. „Pro mnohé je nepředstavitelné trefit na 70 metrů něco o velikosti pivního tácku,“ doplnila studentka Pedagogické fakulty na Západočeské univerzitě v Plzni.

V tréninku se zaměřila především na kondici. Do toho Marie Horáčková na konci srpna doháněla resty na vysoké škole, zápolila především s gymnastikou. Ale ani lukostřelecká forma neodešla, začátkem září v Prostějově vyhrála mistrovství republiky. A na Akademických hrách překonala o pět bodů loňský český rekord Longové, teď má hodnotu 663 bodů.

Kvalifikační boje o účast na hrách v Paříži začnou až rok před olympiádou, takže příští sezona bude pro plzeňskou lukostřelkyni spíše přípravnou. „Zatím je čas. Bude to takový startovací rok do dalšího olympijského cyklu,“ řekla Horáčková, ale i tak si klade velké cíle především na mezinárodní scéně. „Hlavní cíl bude mistrovství Evropy a kvalifikace na Evropské hry. Je tam taky Univerziáda,“ prohlásila Horáčková.

Teď je ale před ní světový šampionát v americkém městečku Yankton, kde bude střílet individuální závod i soutěž družstev. „Jsem ráda, že tam nebudu sama,“ těšila se, že s ní pojedou na šampionát i kolegyně z reprezentace Klára Grapová a Jindřiška Vaněčková.

A co si myslí, že jí chybí do absolutní špičky? „Občas mě přepadne zbytečná nervozita, vypadnu z pohody a střelecké rutiny. Na tréninku střílím body, které by stačily na to být do patnáctého místa,“ uvedla Horáčková sebekriticky.

„Natrénováno máme všechny stejně. Jde hlavně o to, jak to kdo ustojí,“ dodala před mistrovstvím světa.