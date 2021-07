Při své olympijské premiéře Horáčková nastřílela 636 bodů. „Já si přála vyšší, ale je v podstatě takový, který umím – a je fajn,“ citovala ČTK lukostřelkyni, jejíž osobní rekord je 657 bodů.

„Může se zdát, že to je daleko od sebe, ale v podstatě zase tolik ne. Zhodnotili jsme to tak, že jsem na olympiádě střelila reprezentační áčkový limit České republiky, takže oukej,“ dodala Horáčková.

Plzeňská rodačka už ale pomýšlí na postup do osmifinále, do kterého cesta vede vítězstvím nad Nakamuraovou. „Budou dvě kola, která jdou téměř za sebou, a pevně věřím, že projdu, takže budu potom závodit i třicátého. Vím, že na Světovém poháru umím skončit sedmnáctá, a tady to myslím není až o tolik jiné,“ tvrdila Marie Horáčková.

Lukostřelkyně navazuje účastí na olympiádě na svoji zesnulou matku Barboru, která startovala v Pekingu 2008. Vzpomínky na maminku se snaží si při závodech nepřipouštět. „Protože to je tak moc jiná věc, že to nejde. To bych pak nepodala žádný výkon,“ vysvětlila.

Horáčková přiletěla do Tokia v charterovém letu, z kterého je aktuálně šest pozitivně testovaných členů české výpravy, z toho čtyři sportovci. Věří, že ona i její otec a trenér Zdeněk se covidu-19 vyhnou. „Cítíme se dobře a nepočítali jsme, ani nepočítáme, že bychom měli mít jiný výsledek než negativní. Celou dobu jsme se izolovali, nepotkávali s ostatními sportovci a jsme očkovaní. Co můžu, tak jsem na pokoji. Dělám maximum, abych mohla dál závodit,“ řekla Marie Horáčková.