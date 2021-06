„Je to skvělé, nepopsatelný pocit. Myslím, že mně všechno dojde až časem,“ uvedla Marie Horáčková pro web lukostřeleckého svazu.

V Tokiu naváže na svoji zesnulou maminku Barboru, která reprezentovala Českou republiku v Pekingu 2008. Ale před třemi lety ve věku 49 let zemřela.

„Cítila jsem velký tlak, musela jsem na sobě víc pracovat i mentálně,“ pokračovala lukostřelkyně plzeňského klubu LK Arcus, která v rozhodujícím souboji porazila ve čtvrtfinále Bishindeeovou z Mongolska.

To už neviděl její trenér a otec v jedné osobě, který byl přítomen jen při prvních třech soubojích. „I tak patří taťkovi velký dík,“ vzkázala.

„V lukostřeleckém prostředí jsem vyrostla, oba moji rodiče aktivně stříleli,“ uvedla ve svém profilu na svazovém webu, kde bylo uvedeno, že jejím snem je účast na olympiádě v Tokiu.

Ten sen se teď stal skutečností. „Děkuji všem, kteří mi drželi palce a fandili, toho si moc cením, svým trenérům, fyzioterapeutům a mentální koučce,“ doplnila po kvalifikaci Marie Horáčková.

Už předtím se vyznala z toho, co ji na lukostřelbě fascinuje. „Nenahraditelný je pocit z výstřelu. Líbí se mi, že je to individuální sport – co si nastřílím, to mám. Učí člověka sebeovládání,“ přidala nejčerstvější olympionička.

S Klárou Grapovou a Jindřiškou Vaněčkovou bojovala také o účast týmu v Tokiu. „To se nám bohužel nepovedlo, ale bojovaly jsme jako lvice,“ dodala s úsměvem studentka programu Tělesná výchova a sport na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity.

Žádná bujará oslava olympijského postupu se nekonala, Marie Horáčková zašla jen s kolegyněmi z týmu na večeři a zákusek. Zatím zůstává ve Francii, kde na kvalifikační turnaj navazuje Světový pohár.