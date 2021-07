Mimořádnost tohoto sportovního výkonu v sobě obnáší sedm výher v řadě za pouhé čtyři dny, neboť český reprezentant musel podstoupit kvalifikaci. Od prvního zápasu si udržel mimořádně vysoký herní standard a útočné pojetí, což vedlo k tomu, že v hlavní soutěži cestou do finále neztratil v silné konkurenci ani set.

Nejprve porazil Malajce Lim Chong Kinga, Kanaďana Sankeertha, poté svedl ve čtvrtfinále vítěznou bitvu s Dánem Christophersenem, kde v prvním setu otočil skóre z 11:19.

V semifinále přehrál Španěla Peňalvera 21:18, 21:16. Badmintonovou pohádku utnula až domácí legenda Pablo Abian, který je mimo jiné vítězem Evropských her 2015 a trojnásobným účastníkem olympiády. První dva sety byly těsné, úvodní vyhrál Abian v koncovce 22:20, druhý stejným poměrem Louda. Třetí a rozhodující set byl zcela vyrovnaný až do poloviny, pak hráč USK Plzeň nastřádal nevynucené chyby a Španěl se mohl radovat z titulu před bouřlivým domácím publikem.

Ale to nijak nekazí obrovskou radost Jana Loudy z celého turnajového vystoupení. „Úspěch je to pro mě opravdu velký, více než výher proti hráčům ze světové stovky si vážím útočné hry, se kterou jsem se na turnaji předvedl. Díky tomuto výsledku jsem se velmi přiblížil účasti na mistrovství světa (bude se konat také ve Španělsku, na přelomu listopadu a prosince, pozn. red.). Velký posun vidím v rychlém tempu hry, které jsem schopen vytvářet, a tím následně přehrávat protivníky. Věřil jsem si na každého soupeře, a proto jsem nastupoval do každého zápasu klidný a s čistou hlavou,“ řekl Louda.

V pozici reprezentačního kouče českých hráčů se prvně představil Španěl Oscar Martínez, jenž pomohl Loudovi cennými radami i proti domácím hráčům, které velice dobře zná. Poděkování míří i do Plzně. „Velké díky patří celé tréninkové skupině v Národním centru v Plzni, trenérům Pepovi Rubášovi a Petru Koukalovi, rodině a zahraničnímu trenérovi Oscarovi, který mě na turnaji koučoval,“ vyjmenoval badmintonista.

Správné a sympatické na teprve 22letém plzeňském badmintonistovi je to, že zůstává nohama na zemi. Dobře ví, že bude dřina takhle výrazně ve světové konkurenci opět prorazit, či dokonce se pravidelně vracet z mezinárodních akcí s medailí. Sám od sebe při rozhovoru k povedenému vystoupení na turnaji Spanish International doplnil výstižný dovětek. „Nadále budeme tvrdě pracovat každý den, tímto výsledkem vše teprve začíná,“ slíbil Jan Louda.

Martin Slepička