Následující období bylo především ve znamení trénování, jelikož brány turnajů se otevřely minimálně, světový žebříček je zmražen od 17. března loňského roku a spustí se snad začátkem února. A Jan Louda chce být připraven, na kurtu je denně.

„Národní centrum v Plzni se rozjíždí. Nyní se na Lokomotivě připravujeme společně jako tým, máme zajištěné výborné zázemí včetně trenéra a regenerace,“ pochvaloval si jednadvacetiletý badmintonista USK Plzeň Jan Louda v rozhovoru Deníku, že se může připravovat v jedné tréninkové skupině také s kolegy z národního týmu Adamem Mendrekem a Milanem Ludíkem.

Jak probíhala vaše příprava v době druhé vlny covidu-19 a kolik ze všech tréninkových dní jste byl na kurtu a hrál?

Naštěstí se má příprava příliš nelišila. Mám jako profesionální sportovec a jako ostatní reprezentanti výjimku. Trénovat tedy můžeme i v hale téměř neomezeně. Momentálně jsem na kurtu denně, někdy i dvakrát. Nejvíc nás zasáhl první lockdown na jaře, kdy žádná výjimka nebyla a my se mohli připravovat pouze venku. Bylo to období trvající přes dva měsíce a mohu říct, že jsem byl, co se přípravy týče, přibližně na pětasedmdesáti procentech ve srovnání s normálním režimem.

Plzeňská tréninková skupina byla doplněna o další elitní hráče – Adama Mendreka a Milana Ludíka, navíc je šance, že v Plzni bude národní badmintonové centrum (dle Českého badmintonového svazu začal jeho zkušební provoz). Jak byste zhodnotil tyhle tréninky, kdy šlo reálně o plnou mužskou část reprezentace?

Národní centrum a vrcholové sportovní centrum mládeže se v Plzni rozjíždí. Nyní se na Lokomotivě připravujeme společně jako tým, máme zajištěné výborné zázemí včetně trenéra a regenerace.

Ještě před nucenou pauzou jste stihl mistrovství Evropy družstev. Jak jste byl spokojen se svým vystoupením? Začal jste ve velice napínavé čtyřhře proti Rakušanům, v dalších utkáních už jste byl místo Milana Ludíka nasazen do singlů proti soupeřovým „jedničkám“.

Debly hraju vždy jen párkrát do roka, takže si to dost užívám. Není to takový tlak, a navíc s Ondrou Králem si rozumíme i mimo kurt. Mrzí mě, že jsme náš zápas nedokázali dotáhnout k výhře, ale aspoň to nebyla nuda. Dvouhra se nedá moc zevrubně hodnotit – vyhrál jsem zápas proti Slovensku, ve kterém jsem byl favorit, a prohrál jsem duel proti velice silnému Nizozemci, který je v žebříčku mezi TOP 5 Evropany. Zde jsem naopak mohl jen překvapit, což se povedlo hlavně v prvním setu, který byl vyrovnaný.

Jak vidíte své šance kvalifikovat se na olympiádu v Tokiu? Tím, že podzimní turnaje se téměř vůbec nekonaly a znovu nastartovaná kvalifikace bude trvat jen dva a půl měsíce (od 1. 3. do 16. 5.), tak je nesmírně obtížný úkol se do Tokia dostat. Souhlasíte? Nepoohlížíte se spíš až po Hrách v Paříži 2024?

Šance na olympijskou účast v Tokiu se limitně blíží nule. Moje postavení na světovém žebříčku je nyní dost mimo kvalifikaci, a navíc jsou žebříčkově přede mnou dva Češi (Ludík, Mendrek – stav je takový, že při aktuálním pořadí našich hráčů na světovém žebříčku má v mužské dvouhře Česká republika k dispozici v té nejlepší variantě pouze jedno místo, pozn. red.). Snem většiny sportovců je zahrát si na olympiádě a já to mám nastavené také tak. Tedy na další olympiádu v Paříži se chci zaměřit a ohlídat si důležité kvalifikační turnaje (kvalifikace na OH trvá rok a je zapotřebí odehrát 15-20 kvalifikačních turnajů po celém světě, pozn. red.).

Už to bude téměř rok po plzeňském republikovém šampionátu, kde jste vybojoval svůj druhý mistrovský titul ve dvouhře. Je něco, co se vám s tímto časovým odstupem vybaví?

Samozřejmě se mi vybaví spousta pěkných vzpomínek, nejvíc asi mám v paměti poslední míček ve finále a následnou radost. Nicméně turnaj skončil a teď se soustředím na trénink. Ale až začne letošní květnové mistrovství republiky v Praze, tak mě vzpomínky na titul před domácími fanoušky určitě pořádně nakopnou a dám do toho opět vše.