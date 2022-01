„Z Ostravy jsem odjížděla s pocity, že se mi podařilo to, co jsem si přála, a to zlepšit svůj celkový součet bodů ve víceboji a zároveň tak posunout svůj krajský rekord,“ říkala Denisa Majerová, která je v civilním životě lékárnicí.

Může být člověk po takovém vystoupení s něčím nespokojený?

Pokud by se nějaká disciplína extrémně nepovedla, tak by člověk i tak mohl být trochu nespokojený, ale to naštěstí nebyl můj případ.

V Ostravě jste si vylepšila dva osobní rekordy (800 metrů a dálka). Jaký z těch dvou osobáků vás nejvíce překvapil a nečekala jste ho?

Ani jeden mě nepřekvapil. Dálku jsem očekávala dlouho, kdy to tam konečně padne, takže jsem moc ráda, že to zrovna tady vyšlo. Koule je kapitola sama o sobě, ale jsem ráda, že začínám hodnotou přes 10 metrů. Běh na 800 metrů jsem čekala mnohem lepší, ale jelikož mně to zkomplikovaly křeče, tak jsem spokojená i s časem 2:23 minuty.

Je ještě prostor pro zlepšení do únorového mistrovství ČR ve vícebojích a březnového halového šampionátu?

Určitě. Všechny disciplíny se mi sice tak nějak povedly, ale pořád je prostor, aby ještě některá z disciplín vyletěla výš. Když se mi k tomu povedou disciplíny tak, jako v Ostravě, bude to super. Byly to výkony, které ve víceboji beru všemi deseti.

Povzbudil vás výsledek z víkendového pětiboje pro mistrovství ČR ve vícebojích?

Ano. Nemusím mít strach, že jsem ještě nic nepředvedla a už je mistrovství republiky. Ale určitě mi trochu pomohl i k tomu, abych si více věřila, což je moc fajn.

Čím si vysvětlujete, že se vám povedl start do sezony, protože tu minulou jste neměla příliš zdařilou?

Rozhodně to bude tím, že přípravu jsem odtrénovala bez zranění a bez jiných komplikací. Minulou sezonu jsem měla dlouhodobé problémy s achilovkami. I přesto jsem zkoušela závodit, ale bohužel to nešlo.

Jaké máte sezonní cíle?

V halové sezoně na mistrovství ČR ve vícebojích bych si chtěla zlepšit osobní maxima. Pokud by to nevyšlo, tak alespoň poskládat výkony tak, abych ještě trochu vylepšila celkový součet bodů. I když musím přiznat, že medaile by mně udělala velkou radost. Venkovní sezonu si nechám zatím otevřenou.