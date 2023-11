Třetí výhru v řadě zaznamenali basketbalisté Plzně, kteří si poradili s rezervou pražského USK. V hlavním městě uspěli Západočeši poměrem 66:46.

Basketbalisté Plzně (a archivním snímku v bílých dresech) v utkání s rezervou USK Praha. | Foto: Hynek Sladký

K pátečnímu utkání s rezervou USK nastupovali Plzeňané bez opor Davida s Aušprunkem, dále pak ze zdravotních důvodu chybí mladé duo Novák, Poláček. Béčko pražského celku ale využilo z pendlujících hráčů pouze Šafaříka s Kopřivou, což dávalo Západočechům reálnou naději na slušný výsledek.

Do zápasu nevstoupila Lokomotiva špatně, akorát neproměňovala volné příležitosti a soupeř tak vedl o poločase o pět bodů. Po pauze ale plzeňský kapitán Václav Honomichl důrazným hlasem zavelel k obratu, zároveň přidali Plzeňané v obraně na intenzitě a povolili USK pouze devět bodů za celý druhý poločas. Plzeňané tak vyhráli potřetí v řadě.

„Nad USK jsme dlouhá léta nedokázali vyhrát a jsem tak strašně rád, že se to povedlo. USK má mladý drzý tým, co je vždy doma strašně těžký soupeř, a to se v prvním poločase potvrdilo. Ve druhém poločase jsme trošku změnili bránění a dokázali jsme se díky tomu chytit pár snadnými koši. Hlavně naši starší hráči Venca, Zemič pak utáhli otěže a dovedli mladší kluky za vítězstvím," mohl být spokojený trenér Lokomotivy Jaroslav Lejsek.

V dalším kole nás čeká Plzeňany další rezerva týmu z nejvyšší soutěže tým Polabí, kde hrají hráči jednoho z nejlepších českých týmu Nymburka. Utkání se odehraje v pátek od 19 hodin v Městské sportovní hale v Plzni.

USK Praha - BK Lokomotiva Plzeň 46:66

Čtvrtiny: 18:13, 19:18, 5:19, 4:16. Sestava body: Mach 3, Honomichl 21, Zeman 9, Paidar 4, Jirák 9, Kohout 0, Sůva 3, Klička 2, Winter 5, Kojzar 10.

Tabulka basketbalové I. ligy - skupina západ.Zdroj: Deník/Dominik Rejthar

