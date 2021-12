Basketbalisté Lokomotivy znovu prohráli a chystají se změny

Domácí lodivod Erik Eisman mohl být tak spokojený po dlouhé době. „Věděli jsme, že je to velmi důležité utkání, které musíme zvládnout a oplatit tak Vyšehradu porážku z utkání na jejich palubovce. Od úvodního rozskoku jsme byli aktivnějším týmem a de facto jsme diktovali tempo hry. Dobrý výkon v obraně podpořený kvalitním doskokem a slušným pohybem na útočné polovině jsme si relativně rychle vypracovali vedení, které do poločasu již bylo dvouciferné. Věděli jsme o naší síle pod košem, které jsme dokázali dokonale využít, a to na obou stranách palubovky," těšilo plzeňského trenéra.

„Klukům patří za vítězství velké dík, a hlavně za přístup. Teď se musíme připravit na poslední zápas v tomto kalendářním roce, kdy nás čekají Levharti z Chomutova. Chceme uspět a zabojovat ještě o předkolo play off," dodal Erik Eisman.

Zápas s Chomutovem odehraje Plzeň v pátek od 19 hodin na palubovce svého soupeře.

Lokomotiva Plzeň - Vyšehrad 88:68

Čtvrtiny: 19:16, 28:22, 24:16, 17:14. Sestava a body Plzně: Sůva 13, Rozsypal 20, Aušprunk 19, Honomichl 11, Mach 3, Klička, Kříž 3, Vlasák, Strejček, Karlíček, Winter, Skalička 19.

