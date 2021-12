„Výborně se nám dařila přechodová fáze, z níž pak těžili naši pivoti, kteří pak dávali pěkné koše. Dobře pracovala, především na perimetru, i obrana. Celkově to byl povedený výkon,“ mohl být spokojený asistent trenéra Zdeněk Zeman.

Lokomotiva se tak posunula z předposlední příčky. Cíl v podobě vyřazovacích bojů je však nadále vzdálený. „Díky vítězství jsme trochu zamíchali postupovými kartami do play-off. Bohužel už to nemáme zcela ve svých rukou. Věřím ale, že to zvládneme, a to i vzhledem k posilám, které mají dorazit,“ prozradil Zdeněk Zeman.



První příchod už Plzeň dotáhla do zdárného konce. Na západ Čech se vrací jednadvacetiletý Rostislav Jirák, který v letošní sezoně dosud působil v české nejvyšší soutěži v dresu Olomoucka.

Chomutov - Plzeň 58:94

Čtvrtiny: 17:20, 12:22, 13:24, 16:28. Sestava a body Plzně: Sůva 4, Aušprunk 15, Honomichů 13, Skalička 19, J. Zeman 11, Rozsypal 8, Kříž 13, Vlasák 2, Karlíček 3, Mach 6.