Západočeši se po špatném vstupu do soutěže zvedli v posledních zápasech, když vyhráli poslední dvě utkání a poskočili na osmé místo. V pátek je čeká šesté USK, které v sezoně vyhrálo dosud o dva zápasy více. Případné vítězství by tak mohlo Lokomotivu posunout blíže pražskému celku a také účasti ve vyřazovacích bojích. Po prvním zápase mají navíc svěřenci trenéra Erika Eismana svému soupeři co oplácet, když podlehli Pražanům 60:65.