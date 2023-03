Basketbalisté Plzně splnili svůj cíl. Po předposledním kole nadstavbové části mají Západočeši již jistotu, že se podívají do vyřazovacích bojů. Ve Zlíně uspěla Plzeň poměrem 88:63 a už tak nemůže přijít o druhou příčku. Otázkou jen zůstává, na jakého soupeře narazí v play off.

Basketbalisté Plzně (v bílých dresech) v utkání se Zlínem (v modrém). | Foto: BK Lokomotiva Plzeň

Utkání se Zlínem nabídlo z počátku vyrovnanou podívanou. Obě mužstva se přetahovala o vedení. Ve druhé čtvrtině už začínala mít mírně navrch Lokomotiva, která po polovině zápasu vedle o 5 bodů. Po pauze Plzeňané definitivně zlomili odpor soupeře, když mu dovolili zaznamenat ve třetí části pouze 10 bodů. Pak už dovedli v klidu utkání do vítězného konce.

„Vítězstvím jsme si zajistili postup do play off, kde nás budou čekat Svitavy nebo Písek. Ve Zlíně jsme vyhráli díky trpělivosti, koncentraci a zkušenosti hráčů, kteří byli na palubovce. Tempo diktovala především zkušená trojice Aušprunk, Lejsek, Honomichl. Dobrý výkon předvedli všichni hráči, byl to možná náš nejlepší zápas v této sezoně na palubovce soupeře," mohl být spokojený trenér Plzně Erik Eisman.

Poslední duel nadstavbové části odehraje Plzeň v pátek, kdy od 19 hodin hostí Opavu.

„Doufám, že na to navážeme v pátek s Opavou, kam bych chtěl pozvat naše fanoušky. Toto utkání bude sice již jen formalitou, ale přesto budeme chtít potvrdit domácí neporazitelnost v nadstavbové části. Zároveň věřím, že se dá brzy dohromady Martin David, abychom ho poté mohli využít ve vyřazovacích bojích," dodal plzeňský kormidelník.

Zlín - Plzeň 63:88

Čtvrtiny: 16:20, 21:22, 10:23, 16:23. Sestava a body Plzně: Sůva 5, Jirák 8, Aušprunk 17, Honomichl 14, Lejsek 18, Mach 14, J. Zeman 12.

Tabulka basketbalové I. ligy - nadstavbová částZdroj: Deník/Dominik Rejthar

