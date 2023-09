Basketbalisté Plzně vstoupili úspěšně do nového ročníku první ligy. Ve skupině západ po skalpu Chomutova uspěli i na horké liberecké půdě, kde zvítězili vysoko 82:61.

Basketbalisté Plzně (v bílých dresech) porazili po Chomutovu i Liberec | Foto: BK Lokomotiva Plzeň

„Úvodní zápas Liberec prohrál po velkém boji v Praze a my jsme věděli že se v premiérovém utkání před domácími fanoušky budou chtít předvést. Po strastiplné cestě jsme byli celou úvodní čtvrtinu nekoncentrovaný a hloupými ztrátami jsme dovolili soupeři odskočit na rozdíl deseti bodů," nebyl spokojený plzeňský trenér Jaroslav Lejsek.

Jeho svěřence probral až následný time out. „Od této chvíle jsme se začali prezentovat jako v úvodním duelu. Povedlo se nám srovnat do konce první čtvrtiny a do poločasu jsme šli s pohodlným vedením. Stejně jako v úvodním utkání jsme několikrát dokázali odskočit, ale zbytečné chyby v přechodu vždy dostali soupeře na dostřel 7 bodů. V poslední čtvrtce už jsme dobře bránili a dovolili soupeři pouze 10 bodů," řekl Lejsek k průběhu utkání.

Ten tak mohl být nakonec spokojený. „Jsem hlavně rád za důležitou výhru na začátku sezony. V Liberci se v uplynulém ročníku natrápilo dost favoritů a myslím, že to tak bude i letos. Mladí kluci v čele s Chválou, Novákem a Jirákem ukázali, proč se stávají stavebními kameny našeho týmu. Dobře doplňují stálice Aušprunka s Davidem. Zjištění, že i když se jim střelecky nedaří, jak jsme zvyklí, máme druhou a třetí možnost kam sáhnout, je příjemné," dodal lodivod Lokomotivy.

V dalším utkání se Plzeňané představí na domácí palubovce v Městské sportovní hale, kde v pátek přivítají od 19 hodin Sokol Pražský.

Liberec - Lokomotiva Plzeň 61:82

Čtvrtiny: 17:17, 16:21, 18:20, 10:24. Sestava a body Plzně: Chvála 16, David 10, Aušprunk 12, Novák 5, Zeman 6, Sůva 5, Jirák 17, Klička 2, Baselides 3, Kojzar 0, Mach 6, Kohout 0.

