„Nastoupili jsme bez několika hráčů, které ale nahradili extraligoví dorostenci. Do utkání jsme vstoupili dobře a od začátku jsme využívali výškovou výhodu našich pivotů. K tomu se přidala dobrá úspěšnost z perimetru a rychlý přechod do útoku. Do poločasu jsme si vypracovali dvouciferné vedení, které narůstalo ve druhé půli. Zaslouženě jsme zvítězili," hodnotil utkání trenér Lokomotivy Erik Eisman, jehož potěšila výborná produktivita jeho svěřenců.

„Dařila se nám trojkoví střelba, kde jsme měli úspěšnost padesát procent. Nejvíce se dařilo Martinu Davidovi, který vsítil 33 bodů. Sekundoval mu i Venca Honomichl a celkově všichni odvedli dobrý výkon," dodal spokojený plzeňský kormidelník.

Další zápas sehrají Plzeňané v pátek, kdy v Městské sportovní hale přivítají od 19 hodin Basketbal Polabí. Rezerva extraligového Nymburka ztrácí na Lokomotivu pouhý jeden bod. Očekávat se tak dá vyrovnaná bitva.

SP Basket - Lokomotiva Plzeň 73:100

Čtvrtiny: 19:27, 21:25, 13:28, 20:20. Sestava a body Plzně: David 33, Aušprunk 15, Honomichl 17, J. Zeman 7, Froněk 2, Fremr 0, Sůva 12, Klička 2, Novák 2, Winter 3, Baselides 5, Kojzar 2.

