Na zápas odjížděli Západočeši oslabeni o nejzkušenějšího hráče Václava Honomichla a hlavního trenéra Erika Eismana, kteří chyběli z důvodu nemoci. Tím ale trable zaskakujícího trenéra Jaroslava Lejska neskončili.

Vstup do utkání se Plzeňanům vydařil, kdy především ofenzivu táhnul nejlepší střelec Lokomotivy Karel Aušprunk, který za první čtyři a půl minuty zaznamenal 16 bodů. Bohužel tyto čtyři minuty byly vše, co mohl pivot Plzně ukázat, protože v dalším úspěšném nájezdu do koše došlo ke špatnému dopadu a zranění kotníku, které donutilo bodového lídra hostů k odstoupení ze zápasu.



I bez Aušprunka však Plzeňané hráli v prvním poločase velmi dobře především na útočné polovině, kdy po druhé čtvrtině odcházeli do kabin se čtyřbodovým vedením 56:52. Bohužel druhá půle už patřila domácímu Basketbalu Polabí, který dokázal využít ztrát hráčů Lokomotivy, kteří jich v utkání vyprodukovali šestadvacet a otočil skóre na konečných 94:83.

Lokomotiva má nyní náročný týden. V úterý v oslabeném složení nezvládla pohárové utkání se Slavojem Litoměřice, kdy prohrála 61:77.

Ve středu Plzeň čeká dohrávka na jihu Čech, kdy se pokusí překvapit písecké Sršně. V pátek ji na domácí palubovce čeká lídr soutěže SK Slavia Praha.

10. kolo první ligy: Basketbal Polabí - Lokomotiva Plzeň 94:83

Čtvrtiny: 35:32, 17:24, 24:14, 18:13. Sestava a body Plzně: Sůva 9, Klička, Rozsypal 10, Froněk 4, Kříž 9, Winter 6, Karlíček 11, Aušprunk 16, Skalička 4, J. Zeman 14.

Spoluautor: Jiří Doljak