Po úvodním vítězství nad Polabím se motory basketbalové Lokomotivy poněkud zadřely. Západočeši prohráli již třetí zápas v řadě, z palubovky Vyšehradu si odvezli negativní výsledek 66:81.

Lokomotiva Plzeň na archivním snímku v bílém v utkání s Pehlřimovem. | Foto: Hynek Sladký

Ze začátku zápasu to ale nevypadalo na to, že by Plzeň měla domů odjet s prázdnou. Západočechům se povedl start a po první čtvrtině vedli o čtyři body. Ve druhé části už začal Vyšehrad postupně přebírat iniciativu a otočil do poločasu skóre na 36:29.