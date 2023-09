Basketbalisté Plzně vstoupili úspěšně do nového ročníku první ligy ve skupině západ. Svěřenci nového trenéra Jaroslava Lejska si poradili s Chomutovem, který na vlastní palubovce porazili 100:88.

Basketbalisté Plzně (v bílých dresech) porazili Chomutov. | Foto: BK Lokomotiva Plzeň

Dlouhou dobu vyrovnaný duel se definitivně přelil na plzeňskou stranu až ve čtvrté čtvrtině, kdy si domácí tým vypracoval rozhodující náskok, který uhájil až do konce. Poslední část vyhráli Plzeňané 33:15.

Strašně těžký zápas. Chomutov přijel přesně s tím, co jsem čekal, mladí kluci bojovali, hecovali se a trefovali i těžké střely v posledních vteřinách, což nás trochu zaskočilo. Na nás byla patrná nervozita. Byl to první zápas, dorazilo hodně lidí. Nakonec jsme to utkání ale urvali. Vstřelili jsme přes 100 bodů, z čehož mám radost. Naopak v obraně se musíme zlepšit. Dostat tolik bodů od Chomutova je k zamyšlení," řekl po utkání lodivod Lokomotivy Jaroslav Lejsek.

Další zápas odehraje Plzeň v pátek v Liberci. Čeká nás dlouhá cesta a hodně nepříjemný zápas v Liberci. Věřím ale, že to znovu urveme," dodal odhodlaně plzeňský kouč.

Lokomotiva Plzeň - Levharti Chomutov 103:90

Čtvrtiny: 20:21, 26:24, 24:30, 33:15. Sestava a body Plzně: Chvála 5, David 15, Aušprunk 25, Novák 9, Zeman 9, Sůva 1, Jirák 16, Klička 7, Winter 7, Kojzar 0, Mach 9.

