Start do utkání vyšel Západočechům na jedničku. V průběhu první části vedli v jeden okamžik 17:11. Následně se ale bodová produkce Plzně zcela zastavila a zkušení Jihočeši vzali duel do své režie.Rychle otočili skóre a ve zbytku utkání navyšovali výsledek až na konečných 97:70 ve svůj prospěch.

„Čekal nás na úvod těžký soupeř. Vstoupili jsme dobře do první čtvrtiny, ale to bylo naše maximum, co jsme předvedli. Postupně nám odešla střelba, posouvání míče a začala převládat individualistická hra některých hráčů. Stejnou slabší chvilku jsme si vybrali i ve druhém poločase. Do utkání jsme se pak už nedokázali vrátit,“ mrzelo kormidelníka Lokomotivy Erika Eismana, který přemýšlel už o následujícím duelu.

„Musíme se z toho oklepat a dobře se připravit na další zápas proti Pelhřimovu,“ dodal plzeňský trenér. Souboj s celkem z jihu Moravy mají Plzeňané na programu v neděli od 18 hodin na palubovce svého soupeře.

Plzeň – J. Hradec 70:97

Čtvrtiny: 19:23, 14:30, 17:27, 20:17. Sestava a body Plzně: Jirák 7, David 9, Aušprunk 13, Honomichl 2, J. Zeman 14, Sůva 2, Klička, Sertič 14, Winter 2, Kojzar, Mach 7, Froněk.

Pozemkáři znovu vyhráli a vyšvihli se do čela tabulky