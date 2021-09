„Dobrým zjištěním je, že na tak silný tým, jako je Slavia, už nenarazíme. Bylo to sice nepříjemných 24 hodin, ale do budoucna si myslím, že nás takový zápas posune,“ dodal kouč plzeňské Lokomotivy.

Pražané jsou nováčkem soutěže a před sezonou složili silný tým, jehož jasným cílem je postoupit do nejvyšší soutěže. O síle Slavie se naplno přesvědčila Lokomotiva Plzeň, která si odvezla domů porážku s rozdílem 39 košů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.