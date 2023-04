Stejně jako v základní části, tak i v play off byli basketbalisté prvoligového Písku nad síly plzeňské Lokomotivy. Na palubovce soupeře podlehli svěřenci trenéra Erika Eismana domácímu celku 54:93, v Městské sportovní hale pak zvítězili Písečtí 89:56. Západočeši prohráli tak o víkendu oba zápasy a dělí je tak jedna prohra od konce sezony.

Basketbalisté Plzně (v bílém) ve druhém utkání play off s Pískem | Foto: Hynek Sladký

„Písek prokázal už v základní části své nesporné kvality a do play off ještě posílil. V obou zápasech jsme se nedokázali soupeři vyrovnat. Předvedli jsme sice bojovný výkon, odevzdali jsme maximum, ale na Písek to nestačilo. Táhl nás náš nejlepší hráč Kája Aušprunk, jehož doplňoval na středu Rosťa Jirák. Střelecky se dařilo Jardu Lejskovi. Bohužel jen tři hráči na těžkého protivníka nestačili. Soupeř postupně navyšoval skóre a bylo vždy brzy rozhodnuto," hodnotil obě utkání trenér Lokomotivy Erik Eisman.

Pouze před vlastními diváky Plzeň chvíli odolávala těžkému protivníkovi. „Chtěl bych pochválit naše fanoušky, kteří nás v domácím prostředí hnali a po první čtvrtině jsme i vedli těsně nad Pískem. Pak už nám ale došli postupně síly, k čemu se přidali i další faktory. Každopádně Písek dvakrát zaslouženě zvítězil," uznal kormidelník Plzně sílu soupeře.

Lokomotiva je tak krok od vyřazení. Třetí zápas čtvrtfinálové série se odehraje v pátek od 19 hodin na písecké palubovce. „Pokusíme se odevzdat co nejlepší výkon, ale pokud se bude utkání vyvíjet jako ta předchozí, dáme pak šanci našim mladíkům, na nichž to chceme stavět v nadcházejících sezonách," dodal Erik Eisman.

1. zápas: Písek - Plzeň 93:54

Čtvrtiny: 24:10, 34:12, 16:11, 19:21. Sestava a body Plzně: Jirák 2, Aušprunk 19, Honomichl 5, Baselides 3, Lejsek 13, Winter 6, Klička 0, Novák 2, Vlášek 0, Kojzar 2, Mach 2, Froněk 0.

2. zápas: Plzeň - Písek 56:89

Čtvrtiny: 21:20, 11:28, 11:26, 13:15. Sestava a body Plzně: Jirák 7, Aušprunk 26, Honomichl 4, Zeman 0, Lejsek 11, Sůva 3, Klička 0, Novák 0, Vlášek 2, Baselides 0, Kojzar 3, Froněk 0.

